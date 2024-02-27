工務小組批逾4億國際調解院總部撥款　林定國：屬國際承諾　必須2025年竣工 (11:34)

工務小組審議項目時，勞聯議員林振昇關注，若改建項目未能如期落成的後果。出席會議的律政司長林定國指，2025年完交付國際調解院總部的承諾屬參與國際公約磋商的各個國家協定，國家提交的意向書內已經提出，屬「國家代表我哋同其他國家之間應承人哋做嘅一件事情」，屬嚴肅的國際公約談判中的承諾，形容屬外交問題，若未能趕及完工，「效（後）果可能比罰錢更加嚴重」。

議員陳紹雄亦關注項目造價，以及政府曾否考慮其他選址，期望政府勿為「趕死線」 而令項目甩轆，否則會成「國際大笑話」，促請政府確保施工質素。建築署長李翹彥指，項目造價參考中環前立法會大樓改建為終審法院，以及前法國外方傳道會大樓改建工程，但今次項目造價仍比該兩項目貴約三成左右。他解釋指造價較高的原因在於工程時間緊逼，工時比一般同類項目少四成，而且亦須加建面積較大的房間，故此結構加固的成本相應提高。署方承諾會嚴謹監管施工質素，並按時巡查。

林定國亦透露，政府選址時曾考慮南九龍裁判法院及鯉魚門一處歷史建築，但最終認為改建舊灣仔警署較為適合。

項目最終在不記名表決中無人反對下通過，亦不建議於財委會進一步討論。