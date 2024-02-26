因感情糾紛火燒白田邨　鄰居避難墮樓亡　涉案男認誤殺囚8年 (17:21)

被告陳光耀（現年41歲）過往有16次案底，其中三次涉及刑毁。法官陳慶偉提及，事主墮斃前因吸入灼熱濃煙而受傷，可以理解他急切希望吸入新鮮空氣。陳官明言不接納被告因醉酒犯案，唯一求情理由是案中不涉易燃物品，他趁深夜放火使別人難以防備，就兩罪以12年及6年為量刑起點，他認罪獲得三分一刑期扣減，同期執行。

根據案情，被告當時和鄭姓女友交往，居於白田邨13座一單位。2021年9月10日凌晨，被告的同層鄰居、事主李擴（終年34歲）一家四口睡覺時，事主母親發現有黑煙攻入單位，事主叫家人去露台躲避，用濕毛巾掩着口鼻。事主無法呼吸遂爬出窗外，惟失足墮地死亡。有鄰居引述聽到被告曾和女友爭執，揚言「燒咗成個白田邨」

事後被告與女友告知保安，涉事單位傳出濃煙，兩人同日早上被捕。被告在警誡下表示，前一晚飲了3至4罐啤酒，並在屋內吸煙點燃牀上衣服。被告承認說過「信唔信我燒咗成個白田邨」，形容自己行為瘋狂。事件導致11名住戶吸入濃煙不適送院，事主母親因一氧化碳中毒留醫深切治療部，該幢大廈維修費用涉款20萬元。