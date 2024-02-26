14歲男童遭兄長及其友人性侵　事主稱兄長餵毒後要求性交 (16:15)

受審被告熊思昊（現36歲）被控於2020年8月8日在旺角某單位對14歲男童X作出猥褻侵犯行為及同性肛交。庭上早前透露，X的兄長已承認「對16歲以下兒童作出猥褻侵犯行為」等16項控罪，受害對象也是X。

庭上播放X的錄影會面片段，X供稱約於2016年，他就讀小五時和祖母同住，兄長前來探望，提議他一起吸毒。X形容，兄長先將毒品粉末放入容器，接着以打火機點燃粉末，各人共用吸管吸毒，X服食後覺得身體軟弱無力。不久兄長要求X口交，X感覺震驚和「核突」，但在毒品影響下感覺大腦一片空白，於是跪下為兄長口交。

X稱於2020年8月搬到兄長的寓所，兄長有一晚發信息稱「唔好瞓覺住」，將一名陌生的男性朋友帶回家中。兄長要求X幫自己和友人口交，友人亦要求X肛交，X一概照辦。X稱和兄長同住時，兄長約每個月要求一次口交，X嘗試拒絕，但會遭兄長責罵和禁止用膳。後來X和社工見面，「覺得要將件事講出來」，和親人商量後到醫院求醫。