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航空機組人員協會：國泰機師較疫前少逾1300人　促吸引離職者「回巢」 (16:11)

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會今日（26日）表示，國泰機師人手仍然短缺，至今仍較疫情前欠缺超過1300人，去年1月至今機師淨增長只有151人。協會指國泰要恢復運力，目前唯一選擇是吸引已離職的機師「回巢」，國泰亦要認真看待與機師合作，包括重新承認協會為機師代表，並推出雙方均認同可執行的合約。

協會表示，截至前日（24日），國泰機師團隊共有2576人，包括883名機長、1024名一級副機長、669名二級副機長，整體仍較疫前的2019年第四季缺少1309人。

協會亦透露國泰招聘機師最新進展，指國泰自2020年10月起共招聘661名機師，但當中一半、334人屬資歷最淺的二級副機長，餘下為192名「回巢」的機長及一級副機長、以及135名新加入的一級副機長。

不過，協會統計，去年1月起至今，國泰機師團隊內部仍有離職潮，指去年1月至今招聘298名機師，但同時有147名機師辭職，即淨增長只有151人，招聘後的機師亦需經培圳後才能投入服務。協會指，在離職潮及培訓同時進行下，最終自去年1月至今國泰機師團隊只新增208名機長、5名一級副機長，並流失62名二級副機長。

協會估計，以目前培訓速度，國泰可能需至少3年時間，才能回復至疫前的機師人手水平。協會重申，國泰於2020年10月決定重組，削弱本港航空運力基礎以及國際航空樞紐的地位，同時亦破壞了國家十四五規劃下航空作為本港經濟支柱的期望，促請政府調查國泰管理層當年重組決定。

相關字詞﹕編輯推介 國泰 機師

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