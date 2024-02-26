明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

疑涉新娘潭非法賽車釀兩死　男子認危駕等四罪候判 (15:57)

大埔新娘潭於2021年晚上發生2死5傷車禍，事發時涉事的豐田和本田私家車涉嫌賽車鬥快，迎面撞向一輛林寶堅尼跑車，三車俱毁。其中兩名司機身亡，餘下生還、案發時23歲本田男司機今（26日）在區院承認兩項危險駕駛引致他人死亡，以及兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。庭上播放事發片段期間，一名死者家屬不禁呼叫哭泣，另一名旁聽傷者則垂頭掩耳，令法官關注他們身分。

被告何文熙（23歲）沒有案底，辯方提到他於2018年取得車牌，在車禍中頭部輕傷、縫合共12針，現已痊癒；另患有憂鬱症。法官留意到，除了被告友人受傷，亦牽連無辜市民逝世，下令進一步索取傷者醫療報告，押後至5月9日聽取求情及判刑，被告須還押候判。

案情指，於2021年10月31日，被告駕駛本田私家車與一輛豐田私家車和一輛電單車，從大尾篤停車場出發沿新娘潭往沙頭角路，本田追隨豐田私家車。當駛至一輛白色私家車後方，被告車上片段錄得對話稱「遊戲結束」。惟兩車先後超越白色私家車和另一黑車再加速，豐田和本田私家車分別越線6次及4次，並逆線行駛。

於事發的左彎路段，豐田越線面撼對頭駛來的林寶堅尼，本田亦與之相撞；隨後抵達的電單車收掣不及而倒地。林寶堅尼的男司機當場死亡，豐田男司機同晚不治，車上女乘客肋骨、腰椎骨折。本田車上兩名乘客出現腹腔積血和擦損受傷。事發沙頭角路段上限時速為50公里，調查發現豐田和本田車速約108至101公里。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞