夏寶龍晤金融界商界同鄉社團　總商會：香港應擴優勢及轉型 (18:55)

李家超稱，座談會討論多項議題，包括經濟發展，如便利外國企業及人士進入大灣區及內地市場的措施、與東南亞及中東的區域合作、旅遊業、吸引外資等，會上亦有人建議要把握香港教育、創科、航空樞紐等優勢。

與會的總商會主席阮蘇少媚就形容，會上與夏寶龍真誠「交流咗好多」，指香港經濟近年受嚴峻考驗，但一國兩制下本港有很多獨特優勢，應發揮「超級聯繫人」角色，而本港作為國際金融、貿易及旅遊中心，應加倍努力擴展現有優勢，同時亦要轉型，否則競爭力會被鄰近城市削弱。她又認為，夏寶龍關愛香港，亦對香港多項優勢有信心，重申一國兩制會長期堅持，投資及財產會受保障，呼籲商界放心投資，而且中央將續有優惠政策支持香港。

至於23條立法，與李家超一同見傳媒的香港奧地利商會主席鮑拿表示，23條立法目前仍在諮詢階段，將會觀察最終結果，並指曾在2019年見證過香港的街頭情况，當時對在港營商失信心，認為法治對商業發展十分重要，稱有法治的香港會是最佳營商之地，亦有信心香港會妥善執行23條的相關法律。同場的馬來西亞商會主席顏溪俊說，在宣布23條立法諮詢期，當地商界非常有信心來港及留港，又舉例指馬來西亞和新加坡都有國安法。他亦提及，「2019年的問題」影響他們在港的旅遊公司生意。

財經事務及庫務局長許正宇就提及，夏寶龍重視香港作為國家國際金融中心的角色，鼓勵業界多講好香港故事，從專業層面用事實說話，向外界說明香港金融發展的最新情况。

許正宇稱，參與座談會的人士來自銀行、證券、保險業等，亦有本地、中資及外資代表，體現香港作為國際金融中心的綜合性。會上談及香港於金融市場方面的發展，包括股票市場、與內地互聯互通的情况、金融及綠色科技等。許正宇表示，座談會中有很多時間讓業界發表意見。他又稱，夏寶龍高度重視香港對國家發展的貢獻及作為國際金融中心的角色，政府會專注及繼續做好發展金融市場，包括發展人民幣離岸市場等。

被問到會上是否有人表達《基本法》23條對市場的影響，許正宇說，平常會與業界溝通時，業界均清楚23條有助香港持續提供穩定及可預見的環境，對金融發展有利。

夏寶龍同日亦與鄉議局、基層社團及同鄕社團代表會面。香港北京社團總會長施榮懷提及西安市及青島獲納入為「自由行」城市，他會後引述夏寶龍稱「好消息陸續有來」。他又說，夏寶龍鼓勵愛國愛港力量要更團結，稱「李家超好辛苦、成個社會都好努力」，同鄕社團及各界應更盡心盡力支持政府工作。

民政及青年事務局長麥美娟就表示，夏寶龍形容與會社團為愛國愛港力量的「基本盤」、「核心層」、「支撐牆」及「主力軍」，讚賞及肯定他們在支持政府及地區治理的工作，又稱目前香港處於由治及興的關鍵時候，愛國愛港力量要發揮更大作用，包括擴大愛國愛港隊伍，團結市民一起支持特區政府，未來亦要着力發展經濟及改善民生。

鄉議局主席劉業強說，會面中反映對地區治理及北部都會區的意見，形容氣氛良好，感受到夏寶龍對香港的關心，他的說話亦令人鼓舞。九龍社團聯會理事長徐莉則稱，夏寶龍在會上問及關愛隊的工作。

夏寶龍傍晚近6時半登上專車離開政府總部，登車前有向傳媒揮手，麥美娟率民政事務總署長張趙凱渝等人在地下送別後，部份社團代表隨即離開。

除了徐莉、劉業強及施榮懷，出席會面的同鄉社團代表亦包括鄉議局副主席莫錦貴、香港廣西社團總會會長文穎怡及香港江蘇社團總會會長姚茂龍等。