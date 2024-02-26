男警入稟控同袍性騷擾後撤回　警務處提訟費申請質疑瑣碎無聊 (14:35)

申索人為警員吳漢生（譯音），答辯人為高級警員林文龍（譯音），以及由律政司代表的警務處。根據入稟狀，申索人原本要求警隊以捐款予「團結香港基金」或「警隊福利基金」共16萬元的方式抵償責任，另要求林文龍賠償16萬元。

警務處的代表大律師今提出訟費申請，指本案申索具有惡意，而且瑣碎無聊，強調申索人與林文龍關係是重要背景，兩人向來「撈亂骨頭」，見面吵架。其間林稱「你老婆畀我X」，用意是侮辱申索人，並非性騷擾。就算是有發生性騷擾，警方亦採取合理措施，接收內部投訴後展開調查。

沒有律師代表的申索人反駁稱，涉事字眼屬性騷擾，法官梁國安表示，類似字眼可以構成性騷擾，「但你都承認咗鬧人、互相責罵嘅情况」，市井之徒亦以這些常用俚語辱罵別人。申索人指出，林的用字提及與申索人有性關係的妻子，不是慣用的粗言穢語。法官聽畢陳辭，押後案件至5月25日頒下判決。