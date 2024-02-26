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男警入稟控同袍性騷擾後撤回　警務處提訟費申請質疑瑣碎無聊 (14:35)

已婚男警員指控曾共事的「老差骨」性騷擾，指稱對方營造敵視他的工作環境、說出帶有色情與冒犯其家人的說話等。男警入稟控告該警員及警務處，其後申請終止針對警方的法律程序。警務處一方今（26日）在區院申請訟費，稱案件僅是兩人吵架，不屬性騷擾。申索人力陳，刑事恐嚇等罪行旨在懲處對罵時用上不當字眼、要求當事人負責任，他質疑吵架情况為何能夠作為辯解藉口。

申索人為警員吳漢生（譯音），答辯人為高級警員林文龍（譯音），以及由律政司代表的警務處。根據入稟狀，申索人原本要求警隊以捐款予「團結香港基金」或「警隊福利基金」共16萬元的方式抵償責任，另要求林文龍賠償16萬元。

警務處的代表大律師今提出訟費申請，指本案申索具有惡意，而且瑣碎無聊，強調申索人與林文龍關係是重要背景，兩人向來「撈亂骨頭」，見面吵架。其間林稱「你老婆畀我X」，用意是侮辱申索人，並非性騷擾。就算是有發生性騷擾，警方亦採取合理措施，接收內部投訴後展開調查。

沒有律師代表的申索人反駁稱，涉事字眼屬性騷擾，法官梁國安表示，類似字眼可以構成性騷擾，「但你都承認咗鬧人、互相責罵嘅情况」，市井之徒亦以這些常用俚語辱罵別人。申索人指出，林的用字提及與申索人有性關係的妻子，不是慣用的粗言穢語。法官聽畢陳辭，押後案件至5月25日頒下判決。

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