西安和青島納自由行　謝邱安儀料未必具即時效果　冀放寬內地客免稅額 (11:16)

被問到有否需要放寬內地訪港旅客的5000元免稅額度，謝邱安儀在香港電台節目《千禧年代》上表示，「呢個真係好需要」，協會不少會員反映指免稅額度並不足夠，旅客會因應額度而購物，建議政府可參考海南逐步放寬免稅額度，指當地放寬政策亦非「一步到位」，而是由起初的5000元，再增至3萬元，最後放寬至每年10萬元。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目中表示，雖然估計短期內不會有很多旅客從西安及青島兩個城市來港，但相信香港對兩個城市的居民而言會有一定吸引力，認為內地旅客現時以深度遊為主，具本地文化的餐飲如茶餐廰和茶樓，將會較西式餐飲受惠。他稱非常歡迎中央政府開放更多訪港自由行城市，並預料未來會開放其他自由行城市，例如哈爾濱、內蒙等。

港澳辦主任夏寶龍日前與企業代表會面。黃家和透露曾出席相關場合，並向在場的港澳辦官員反映，要先評估本港接待能力，如考慮增加訪港自由行城市後會否對地區人士造成滋擾。他相信中央之後會容許更多赴港澳「自由行」的城市。