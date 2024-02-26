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黎智英案｜陳沛敏：黎曾不滿《蘋果》較批判特朗普　被捕後無指示編採方向 (16:31)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案今日續審，《蘋果》時任副社長陳沛敏繼續作供。控方及法官關注黎智英於《蘋果日報》編採時的參與程度，陳沛敏稱若黎智英「好重視嗰單新聞，有時佢會好明確咁指示話做到最大」，有時則會透過發送新聞稿下達指示，或例如在2019年7月1日立法會衝突事件中，黎曾叮囑《蘋果》「做多啲示威者嘅心聲」。

控方以《蘋果》不同報道為例，關注黎智英編採上的參與，當中2019年831太子站衝突翌日，《蘋果》以題為〈港鐵大搜捕 釀元朗恐襲 2.0 速龍無差別毆打市民〉報道。陳沛敏指黎智英的政見「可以話有」影響報道的角度，因為黎認為「警暴呢樣嘢違反公義」，而8.31當晚大量影片拍攝到巿民在車廂內被警方「打得好犀利」，於是《蘋果》以頭版報道事件。陳指報道的角度是「質疑警方當晚有無使用過分武力」，法官李運騰則認為，「速龍無差別毆打巿民」的標題並非質疑警暴，而是「事實陳述」。陳沛敏其後確認，標題是一段「陳述」。

陳沛敏又指，黎智英2020年8月被捕獲釋後，並無指示《蘋果》改變編採方向。控方關注陳是否根據黎的觀點管理《蘋果》，陳形容「基本上係」，並解釋因為「基本上佢（黎）係老闆啦，同埋佢都係比較強勢嘅作風」，故她仍會根據黎的觀點行事。

《明報》文字直播審訊情况。

【16:27】散庭。

【16:21】《蘋果》於2021年6月18日出版〈夫：她冷靜堅強鎮定 陳沛敏選擇留在災難現場〉，內容提及《蘋果》創刊26年將至，逾百名國安警員大舉搜查蘋果大樓，拘捕5名高層，包括陳沛敏。控方指當時黎智英正還押而陳已被捕，陳稱原本訪問擬於報慶當日見報，由於她6月17日被捕，員工遂將訪問提前刊出，交代她被捕一事。

文章引述陳沛敏說過「今時今日做《蘋果》，唔係純粹只想做記者，係more than一份工」，陳庭上表示她當時的確有如此想法。報道並提到陳過往探訪黎時，「佢（黎）係好刻意想啲同事放心，成日都講『同出面同事講OK、繼續、冇問題』。」她記得黎曾在獄中表達覺得香港的情况變壞，她有將黎所述向張劍虹和時任總編輯羅偉光轉達。陳又指，黎被捕後她繼續按照黎的編採方針行事，張無指示需改變報道方向，只提及國安法生效後不要再使用個別字眼。

【16:10】2020年12月5日，《蘋果》刊登頭版報道〈黎智英：無畏無懼 繼續戰鬥 子送《蘋果》 懲教退回〉，文中引述黎「仍鼓勵《蘋果》同事及讀者：『No fear, we have to fight on.（無畏無懼，我們要繼續戰鬥）』」。陳沛敏補充應是探訪黎的人引述他的說話，因為她沒有親自探望黎；控方追問陳後來探望黎時，黎有否要求《蘋果》改變編採政策，陳稱沒有，但「我記得佢有話，同啲同事講話撐住」。

【15:50】黎智英在2020年12月開始還押，《蘋果》在同月4日的頭版發布一段聲明〈《蘋果日報》告讀者書：我們不會認命〉，陳沛敏庭上確認她同意刊登文章，因她覺得在黎還押後，外界關注《蘋果》會否繼續營運，「我覺得要有個表態」，但她不記得是親自撰文或者安排員工撰寫。

【15:19】控方展示2020年10月16日「English News」群組的通信紀錄，張劍虹形容台灣《蘋果日報》當日發布的5個獨家報道「精彩」，包括〈拜登兒子曾訪台「神秘牽線人」曝光 密會金融高層吳敦義女兒代父現身〉、〈從鄧小平交往到習近平 拜登父子被譏「中國啦啦隊」〉，提到本港《蘋果》要盡快翻譯。陳沛敏稱一系列報道均對當時參選美國總統的拜登持反對立場。

控方問香港《蘋果》以何角度報道拜登的新聞，陳憶述黎智英曾經批評國際組員工，不滿他們的報道太跟從《紐約時報》和有線電視新聞網（CNN），對特朗普較批判，但對拜登和其家人的醜聞就「唔夠做得大」。陳稱她審閱報道後向國際組員工了解，得悉雖然美國的社交媒體或小型媒體有報道拜登的醜聞，但報道「唔係好conclusive」，她亦以此向張劍虹解釋，「不過國際版同事都會感覺到壓力」而因應黎的要求調整，但她認為整體而言「我哋係基本上都係跟返個新聞原則做」。

【15:10】控方續展示本案指控的煽動文章之一，由陳沛敏於9月29日在《蘋果》專欄所撰的〈這星期給香港人的通識題〉，文中評論煽動罪。控方問文章的立場是支持或反對政府，陳表示「我係對嗰條法例唔認同囉，我亦都對於當時有啲片影到一啲警察嘅行徑，我亦都係唔認同嘅」。

控方又讀出文中寫道：「紅線不斷收龍門不斷搬，反正誰大誰惡誰就可以指鹿為馬」，並詢問句子屬陳述抑或提問，陳確認屬「陳述句子」。

【14:45】2020年8月26日，黎智英在「English News」群組發送〈每年進口糧食一億噸 難自給自足〉、〈兩岸專題：中共威權炮製惜食鬧劇 專家：政策半年玩完〉兩篇《蘋果》報道的照片，並指示「盧峯」翻譯兩篇文章在英文版發布。陳沛敏確認「盧峯」為時任英文版總編輯馮偉光；黎智英翌日在Twitter發帖，轉發上述文章的英文版，並評論「中國承擔不起失去自由世界貿易伙伴的代價」。

【14:33】開庭。控方呈上黎智英在2020年8月20日發表的Twitter帖文，指「感謝特朗普先生，香港沒有自由便不可能成功，亦不可能再次成為國際金融中心，這事十分令人傷感」。《蘋果》翌日報道〈特朗普：黎智英是勇敢的人〉，文中引述黎在Twitter感謝特朗普。陳沛敏庭上補充，當時時任美國總統特朗普在記者會上公開稱讚黎，許多外媒均有報道，《蘋果》的即時新聞及報章亦報道事件。

【13:00】休庭。

【12:40】控方繼續圍繞在黎智英於2020年8月13日被捕及獲釋後的情况提問，詢問2020年8月13日被捕及獲釋後，陳是否繼續依照黎的觀點行事？陳回答「可以咁講」。

控方呈遞時任動新聞總監張志偉在WhatsApp群組「English News」在8月13日的信息，提到《蘋果》應用程式剛推送通知題為〈【港版國安法】「無論幾大困難心知在做正確事」支持者現身打氣 黎智英哭了〉，報道黎智英當天早上的Twitter（現稱X）的直播。同日張再發信息指彭博通訊社、英國《衛報》均報道黎的直播。

《蘋果》翌日亦在報章頭版報道黎的直播，題為〈獲釋後Twitter直播 黎智英：手銬不能侮辱我〉，文章描述黎「昨早在Twitter如常『經營國際線』」，控方關注為何使用「經營國際線」一詞。陳解釋文章是根據前一天網上新聞的稿件所撰，而電子版同事一向使用「國際線」一詞，故沿用他的說法，加上黎的Twitter「嗰個面向都係國際社會」。控方追問黎面向國際社會是為達到甚麼目的？陳補充黎希望「爭取支持，或者向國際社會發表佢嘅一啲睇法」，包括爭取外國針對黎的訴求「向中國或者香港政府施壓」。

【12:30】控方續展示《蘋果》在2020年7月18日的報道〈美制裁名單 韓正林鄭PK鄧上榜〉，文中引述彭博通訊社披露的制裁名單。陳沛敏早前供稱黎曾指示她草擬一份制裁名單，但她發現以新聞形式很難處理，故最終沒有列出制裁名單。陳今在控方詢問下補充，《蘋果》報道是根據黎的建議撰寫，由於黎「好關注個制裁名單會有咩人」，故報道亦集中分析制裁名單，並引述彭博通訊社的消息。

【12:25】同月7日《蘋果》發布〈爆門搜屋 限制離境 充公財產 秘密竊聽 查國安法案警察大晒〉，控方問版面如此設計的原因，陳解釋希望反映國安法下，政府賦予警方很大權力監視或取得市民資料。法官李運騰詢問負責設計版面圖片的員工會否先獲得指示，抑或他可按照自己的意願自由設計？陳稱設計前會有同事講解。

【12:18】控方重提《蘋果》在2020年7月1日國安法生效當天的頭版新聞〈惡法生效 兩制蓋棺 泛民 7.1 繼續抗爭〉，陳沛敏早前供稱該標題是根據黎智英的立場擬定。陳今補充，黎一直「覺得國安法嗰個實施係會破壞一國兩制，損害法治」，故她認為標題是根據其立場擬定，又指黎一向會「指示我哋報道嘅時候，點樣反映返佢個睇法」。

法官李運騰則詢問整體而言，黎對《蘋果》編採政策有多大影響力。陳沛敏稱黎智英「如果佢好重視嗰單新聞，有時佢會好明確咁指示話做到最大」，有時則會透過發送新聞稿下達指示，或例如在2019年7月1日立法會衝突事件中，黎曾叮囑《蘋果》「做多啲示威者嘅心聲」。

【12:00】開庭。

【11:13】早休。

【10:57】庭上展示同月刊出的〈社會專題：福建幫街頭「殺無赦」 北角紅色恐怖〉，陳沛敏表示文章屬「專題」，專題事宜會在每周舉行的會議上談及，多數由電子版員工處理。另一則報道題為〈壹週刊：女示威者警署內遭折磨叉頸 掂胸 侮辱 阻瞓覺〉，上有壹週刊標誌。陳稱壹週刊在2018年起沒有出版實體刊物，但2019年仍保留電子版運作。當時黎智英要求報紙「雜誌化」，在張劍虹同意下，每周會挑選一些壹週刊文章在實體版報紙刊出。

【10:45】控方續展示《蘋果》在2019年9月1日的新聞〈港鐵大搜捕 釀元朗恐襲 2.0 速龍無差別毆打市民〉，報道8.31太子站事件。陳沛敏供稱報道的角度是「質疑警方當晚有無使用過分武力」，黎智英的政見「可以話有」影響報道的角度，因為黎認為「警暴呢樣嘢違反公義」，而8.31當晚大量影片拍攝到巿民在車廂內被警方「打得好犀利」，於是《蘋果》以頭版報道事件。

法官李運騰關注文章標題「速龍無差別毆打巿民」並非質疑有警暴，而是一個「事實陳述」。陳沛敏確認標題是一段「陳述」。

【10:05】開庭。

《蘋果》時任副社長陳沛敏第11天以「從犯證人」身份接受控方主問。代表控方的助理刑事檢控專員張卓勤，首先呈遞《蘋果》於2020年8月13日，有關黎智英被警方扣查，獲釋後的頭版報道〈黎智英羈留室感悟 「坐監都揀呢條路」〉。報道描述黎智英重返《蘋果》大樓，獲員工「英雄式歡迎」，黎接受專訪指在羈留室時感悟「將來瞓喺監獄，whatever，我都係會揀呢條路」，又指《蘋果》會「一切繼續」、「一定撐落去」。

陳沛敏確認黎講過文中引述的話，但並非由她親自訪問黎智英，而是其他員工負責。控方關注黎被捕並獲釋後，有否指示《蘋果》改變編採方向，陳供稱沒有。至於陳是否根據黎的觀點管理《蘋果》，陳指「基本上係」，並解釋因為「基本上佢（黎）係老闆啦，同埋佢都係比較強勢嘅作風」，一直堅持其做法正確，故她仍會根據黎的觀點行事。

控方追問陳是否同意黎的政見，陳則表示認同黎一些「好宏觀，或者啲好基本嘅價值」，例如民主自由，但若說到一些具體做法、路線，「我又唔覺得我會係每次都認同囉」。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜

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