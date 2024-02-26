【持續更新】黎智英案｜陳沛敏：黎被捕後無指示編採方向　稱涉831報道「陳述警暴」 (11:17)

【10:57】庭上展示同月刊出的〈社會專題：福建幫街頭「殺無赦」 北角紅色恐怖〉，陳沛敏表示文章屬「專題」，專題事宜會在每周舉行的會議上談及，多數由電子版員工處理。另一則報道題為〈壹週刊：女示威者警署內遭折磨叉頸 掂胸 侮辱 阻瞓覺〉，上有壹週刊標誌。陳稱壹週刊在2018年起沒有出版實體刊物，但2019年仍保留電子版運作。當時黎智英要求報紙「雜誌化」，在張劍虹同意下，每周會挑選一些壹週刊文章在實體版報紙刊出。

【10:45】控方續展示《蘋果》在2019年9月1日的新聞〈港鐵大搜捕 釀元朗恐襲 2.0 速龍無差別毆打市民〉，報道8.31太子站事件。陳沛敏供稱報道的角度是「質疑警方當晚有無使用過分武力」，黎智英的政見「可以話有」影響報道的角度，因為黎認為「警暴呢樣嘢違反公義」，而8.31當晚大量影片拍攝到巿民在車廂內被警方「打得好犀利」，於是《蘋果》以頭版報道事件。

法官李運騰關注文章標題「速龍無差別毆打巿民」並非質疑有警暴，而是一個「事實陳述」。陳沛敏確認標題是一段「陳述」。

【10:05】開庭。

《蘋果》時任副社長陳沛敏第11天以「從犯證人」身份接受控方主問。代表控方的助理刑事檢控專員張卓勤，首先呈遞《蘋果》於2020年8月13日，有關黎智英被警方扣查，獲釋後的頭版報道〈黎智英羈留室感悟 「坐監都揀呢條路」〉。報道描述黎智英重返《蘋果》大樓，獲員工「英雄式歡迎」，黎接受專訪指在羈留室時感悟「將來瞓喺監獄，whatever，我都係會揀呢條路」，又指《蘋果》會「一切繼續」、「一定撐落去」。

陳沛敏確認黎講過文中引述的話，但並非由她親自訪問黎智英，而是其他員工負責。控方關注黎被捕並獲釋後，有否指示《蘋果》改變編採方向，陳供稱沒有。至於陳是否根據黎的觀點管理《蘋果》，陳指「基本上係」，並解釋因為「基本上佢（黎）係老闆啦，同埋佢都係比較強勢嘅作風」，一直堅持其做法正確，故她仍會根據黎的觀點行事。

控方追問陳是否同意黎的政見，陳則表示認同黎一些「好宏觀，或者啲好基本嘅價值」，例如民主自由，但若說到一些具體做法、路線，「我又唔覺得我會係每次都認同囉」。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜