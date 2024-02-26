【持續更新】黎智英案｜陳沛敏：黎若重視個別新聞會直接指示「做到最大」　被捕後無指示編採方向 (13:24)

控方以《蘋果》不同報道為例，關注黎智英編採上的參與，當中2019年831太子站衝突翌日，《蘋果》以題為〈港鐵大搜捕 釀元朗恐襲 2.0 速龍無差別毆打市民〉報道。陳沛敏指黎智英的政見「可以話有」影響報道的角度，因為黎認為「警暴呢樣嘢違反公義」，而8.31當晚大量影片拍攝到巿民在車廂內被警方「打得好犀利」，於是《蘋果》以頭版報道事件。陳指報道的角度是「質疑警方當晚有無使用過分武力」，法官李運騰則認為，「速龍無差別毆打巿民」的標題並非質疑警暴，而是「事實陳述」。陳沛敏其後確認，標題是一段「陳述」。

陳沛敏又指，黎智英2020年8月被捕獲釋後，並無指示《蘋果》改變編採方向。控方關注陳是否根據黎的觀點管理《蘋果》，陳形容「基本上係」，並解釋因為「基本上佢（黎）係老闆啦，同埋佢都係比較強勢嘅作風」，故她仍會根據黎的觀點行事。

《明報》文字直播審訊情况。

【13:00】休庭。

【12:40】控方繼續圍繞在黎智英於2020年8月13日被捕及獲釋後的情况提問，詢問2020年8月13日被捕及獲釋後，陳是否繼續依照黎的觀點行事？陳回答「可以咁講」。

控方呈遞時任動新聞總監張志偉在WhatsApp群組「English News」在8月13日的信息，提到《蘋果》應用程式剛推送通知題為〈【港版國安法】「無論幾大困難心知在做正確事」支持者現身打氣 黎智英哭了〉，報道黎智英當天早上的Twitter（現稱X）的直播。同日張再發信息指彭博通訊社、英國《衛報》均報道黎的直播。

《蘋果》翌日亦在報章頭版報道黎的直播，題為〈獲釋後Twitter直播 黎智英：手銬不能侮辱我〉，文章描述黎「昨早在Twitter如常『經營國際線』」，控方關注為何使用「經營國際線」一詞。陳解釋文章是根據前一天網上新聞的稿件所撰，而電子版同事一向使用「國際線」一詞，故沿用他的說法，加上黎的Twitter「嗰個面向都係國際社會」。控方追問黎面向國際社會是為達到甚麼目的？陳補充黎希望「爭取支持，或者向國際社會發表佢嘅一啲睇法」，包括爭取外國針對黎的訴求「向中國或者香港政府施壓」。

【12:30】控方續展示《蘋果》在2020年7月18日的報道〈美制裁名單 韓正林鄭PK鄧上榜〉，文中引述彭博通訊社披露的制裁名單。陳沛敏早前供稱黎曾指示她草擬一份制裁名單，但她發現以新聞形式很難處理，故最終沒有列出制裁名單。陳今在控方詢問下補充，《蘋果》報道是根據黎的建議撰寫，由於黎「好關注個制裁名單會有咩人」，故報道亦集中分析制裁名單，並引述彭博通訊社的消息。

【12:25】同月7日《蘋果》發布〈爆門搜屋 限制離境 充公財產 秘密竊聽 查國安法案警察大晒〉，控方問版面如此設計的原因，陳解釋希望反映國安法下，政府賦予警方很大權力監視或取得市民資料。法官李運騰詢問負責設計版面圖片的員工會否先獲得指示，抑或他可按照自己的意願自由設計？陳稱設計前會有同事講解。

【12:18】控方重提《蘋果》在2020年7月1日國安法生效當天的頭版新聞〈惡法生效 兩制蓋棺 泛民 7.1 繼續抗爭〉，陳沛敏早前供稱該標題是根據黎智英的立場擬定。陳今補充，黎一直「覺得國安法嗰個實施係會破壞一國兩制，損害法治」，故她認為標題是根據其立場擬定，又指黎一向會「指示我哋報道嘅時候，點樣反映返佢個睇法」。

法官李運騰則詢問整體而言，黎對《蘋果》編採政策有多大影響力。陳沛敏稱黎智英「如果佢好重視嗰單新聞，有時佢會好明確咁指示話做到最大」，有時則會透過發送新聞稿下達指示，或例如在2019年7月1日立法會衝突事件中，黎曾叮囑《蘋果》「做多啲示威者嘅心聲」。

【12:00】開庭。

【11:13】早休。

【10:57】庭上展示同月刊出的〈社會專題：福建幫街頭「殺無赦」 北角紅色恐怖〉，陳沛敏表示文章屬「專題」，專題事宜會在每周舉行的會議上談及，多數由電子版員工處理。另一則報道題為〈壹週刊：女示威者警署內遭折磨叉頸 掂胸 侮辱 阻瞓覺〉，上有壹週刊標誌。陳稱壹週刊在2018年起沒有出版實體刊物，但2019年仍保留電子版運作。當時黎智英要求報紙「雜誌化」，在張劍虹同意下，每周會挑選一些壹週刊文章在實體版報紙刊出。

【10:45】控方續展示《蘋果》在2019年9月1日的新聞〈港鐵大搜捕 釀元朗恐襲 2.0 速龍無差別毆打市民〉，報道8.31太子站事件。陳沛敏供稱報道的角度是「質疑警方當晚有無使用過分武力」，黎智英的政見「可以話有」影響報道的角度，因為黎認為「警暴呢樣嘢違反公義」，而8.31當晚大量影片拍攝到巿民在車廂內被警方「打得好犀利」，於是《蘋果》以頭版報道事件。

法官李運騰關注文章標題「速龍無差別毆打巿民」並非質疑有警暴，而是一個「事實陳述」。陳沛敏確認標題是一段「陳述」。

【10:05】開庭。

《蘋果》時任副社長陳沛敏第11天以「從犯證人」身份接受控方主問。代表控方的助理刑事檢控專員張卓勤，首先呈遞《蘋果》於2020年8月13日，有關黎智英被警方扣查，獲釋後的頭版報道〈黎智英羈留室感悟 「坐監都揀呢條路」〉。報道描述黎智英重返《蘋果》大樓，獲員工「英雄式歡迎」，黎接受專訪指在羈留室時感悟「將來瞓喺監獄，whatever，我都係會揀呢條路」，又指《蘋果》會「一切繼續」、「一定撐落去」。

陳沛敏確認黎講過文中引述的話，但並非由她親自訪問黎智英，而是其他員工負責。控方關注黎被捕並獲釋後，有否指示《蘋果》改變編採方向，陳供稱沒有。至於陳是否根據黎的觀點管理《蘋果》，陳指「基本上係」，並解釋因為「基本上佢（黎）係老闆啦，同埋佢都係比較強勢嘅作風」，一直堅持其做法正確，故她仍會根據黎的觀點行事。

控方追問陳是否同意黎的政見，陳則表示認同黎一些「好宏觀，或者啲好基本嘅價值」，例如民主自由，但若說到一些具體做法、路線，「我又唔覺得我會係每次都認同囉」。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜