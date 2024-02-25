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多區現大量報喜斑粉蝶　環團調查顯示數量創新高 (16:04)

近月不少市民均於社交媒體分享，發現多區均出現大量色彩繽紛的蝴蝶，引發不少討論。綠色力量指，從網上相片可見是報喜斑粉蝶，屬香港原生蝴蝶，十分常見；該組織對比2005年至2023年的數據，發現最近的報喜斑粉蝶大爆發其實是有跡可尋，今年正值周期性爆發年份，亦是歷時特長、數量特多。

綠色力量自2005年起進行「節氣觀蝶調查」，以二十四節氣進行蝴蝶生態監察，定期於每個節氣在城門郊野公園和大埔滘自然護理區兩個蝴蝶熱點，記錄蝴蝶物種和數量，並分析當中的變化。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，自2005年開始，每隔3至4年就會出現一次報喜斑粉蝶大爆發，對上一次是2020年，是次大爆發則橫跨去年11月至今年2月，而最近的3個節氣，即大寒、立春及雨水，所錄得的數量創下有調查以來新高，最高於一天之內錄得580隻，為過往約兩倍。她指報喜斑粉蝶每次會同時產下最多50枚卵，成蟲平均壽命約10天。

游靜賢分析，最近報喜斑粉蝶大爆發，主要有兩個環境因素，一是與氣候變化有關，去年夏季出現多場暴雨，可能因而減少了來港越冬的林鳥數量，捕食蝴蝶的雀鳥減少，變相有利報喜斑粉蝶生長。其次是植物數量，去年本港冬季溫暖少雨，本來已較適合蝴蝶繁殖，加上此天氣條件下，鴨腳木等蝴蝶蜜源植物大量開花，為蝴蝶提供充足食物，進一步有利報喜斑粉蝶生長。

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