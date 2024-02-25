首輛雙層氫能巴士今起載客　巴士迷車廂貼滿手機拍攝首航實況 (14:39)

今早10時許，啟德沐安街的城巴20號線站已有過百名「巴士迷」排隊輪候上車，有城巴職員在約8時許舉起「截龍」牌，不少人帶備相機、手提電話、充電器及blu-tack，固定手機位置，準備在車廂內拍攝氫巴首次行走。首班車於上午11時01分由啟德沐安街開出，車上的巴士迷隨即歡呼，約40分鐘後到達長沙灣海達邨。

現年8歲的劉同學與妹妹由外婆陪同下，在海達邨總站等候氫巴到站，他稱今早9時曾到啟德沐安街，惟因「截龍」而需轉到海達邨總站。對於未能乘搭首班氫巴，劉同學稱感到不開心，不過「起碼影了張相留念」。

對於會否加價，城巴總經理（營運）馬詹唯稱「言之尚早」，形容氫巴現在仍是一輛「樣板車」，需要視乎未來氫巴量產後的價錢如何，強調目前無計劃調整收費。他又指，氫巴作為全球首輛三軸雙層氫能巴士，成本一定高，但深信氫巴普及化後，成本一定會降低。

馬詹唯表示，首批氫巴在未來數月會派去行走不同路線，每條路線營運約一個月，包括22M、20A。馬說，城巴在今年稍後會於港島區設立加氫站，屆時很大機會將氫巴服務擴展至港島區。