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楊潤雄冀循序漸進增更多自由行城市　將研究加開西安及青島來往香港航班 (13:27)

西安市及青島市下月6日起將納入「自由行」城市。文化體育及旅遊局長楊潤雄於無綫節目《講清講楚》表示，相信香港有足夠承受能力應付相關旅客，亦希望增加更多來港自由行的內地城市，但認為要「循序漸進」，宜設過渡期，稱本港仍在重建旅遊接待能力，若短期內有大批旅客來港，運作或會不暢順。

至於會否針對西安及青島旅客調整交通配套，以便利他們往來香港，楊潤雄說，現時每星期青島來往香港的航班有12對，西安來往香港則有6至7對，當局會與航空公司研究加開航班，並相信國泰航空有能力調動人手以配合相關交通安排。他亦指，會與港鐵研究交通安排。

被問到內地旅客會否認為香港酒店房價高，而減少在港過夜或轉至深圳過夜，楊潤雄認為，香港不用與其他地方「鬥平」，反而應展示自己優勢，如優質服務、良好旅遊體驗。他又稱，去年酒店平均入住率也有八成多，繁忙時段更達九成以上，強調酒店入住率不會因價錢失了優勢。

對於文化藝術盛事基金資助的巨型紅心裝置「Chubby Hearts Hong Kong」約780萬元，楊潤雄指，費用「係有需要」，涉及設計、製作、人手及宣傳工作等方面，不應純粹考慮經濟效益，認為活動開辦以來，有很多人「打卡」，市民可參與及欣賞文化藝術作品，有助推動香港成為中外文化藝術交流中心。

相關字詞﹕編輯推介 楊潤雄 自由行

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