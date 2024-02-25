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九龍城賈炳達道公園首期活化工程明展開　市建局將新增臨時行人通道 (13:22)

市建局於九龍城啟動衙前圍道/賈炳達道發展計劃，其中活化賈炳達道公園的第一期工程將由明日（26日）開展，涉及重置單車徑及公園設施，預計分階段於2025年底及2026年底完工，隨即會展開第二期工程，估計整個公園的活化工程最快2027年年中完成，屆時會重新開放。市建局行政總監韋志成於網誌表示，活化賈炳達道公園工程動用約7億元，另將於今年上半年展開發展計劃項目內的物業業權收購。

賈炳達道公園活化工程涉及34,000平方米，市建局將重置及重新設計單車徑和單車練習場、緩跑徑、健身園地和遊樂設施，亦會增設架空單車徑、多用途廣場及長幼共融的設施；北面地盤將以「一地多用」模式興建一棟全新的政府聯用大樓，用作重置九龍城街市和醫療設施，並新增社區會堂及社福設施。

韋志成說，市建局將在公園近東頭村道入口，新增一條連貫公園南北的架空瞭望步道，讓市民可沿步道俯瞰九龍寨城公園，現正與相關政府部門商討步道連接新政府聯用大樓的執行細節，方便居民日後往來美東邨、聯用大樓和「龍城」區一帶。

韋志成：市建局未來將就發展項目持續投放逾百億元

施工期間，公園部分範圍和行人通道暫停對外開放，為盡量減低工程影響，韋志成稱，市建局將在工程範圍內新增兩條臨時行人通道，其中連接聯合道、九龍城廣場和「龍城」區的通道將於明天起開放。他說，考慮到工程範圍附近有不少住宅及學校，故將做好地盤保護措施，包括在課堂時間和公開試期間，避免進行高噪音的工程，而工程車亦會於非繁忙時間、集中在東頭村道的出入口進出地盤，減低對聯合道的交通負荷。

韋志成又表示，根據衙前圍道/賈炳達道發展計劃的發展時間表，新政府聯用大樓和搬遷街市最快2030年完成，屆時市建局才可清拆主地盤範圍內的街市和市政大廈，清場後再向政府申請批出地契，以取得土地持有人的法定身分及將項目招標，意味在未來6至7年，市建局須就發展項目持續投放超過100億元的資源，團隊正研究各種應變策略，以應對就推展市區更新工作時遇到的營運環境轉變和挑戰。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 九龍城 賈炳達道公園

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