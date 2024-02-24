報評會辦新計劃提升師生新聞分析能力 冀擴展至弱勢社群 (22:32)

報評會主席彭韻僖出席計劃啟動儀式時表示，三年前獲優質教育基金撥款約 30 萬元，推行首個「與中學生和老師談新聞」計劃後，今年成功再獲撥款近 90 萬元，推行覆蓋面更廣、內容更深化的「與學生和老師談新聞和資訊」計劃，在今、明兩年為 50 間中、小學，舉辦到校講座及工作坊，到大學或新聞博覽館參觀交流，以及舉辦聯校資訊查證活動日，旨在提升師生對新聞和資訊的分析能力。

她指出，除了中、小學生外，社會上還有很多不同的族群：包括弱勢年輕人、居於院舍的青少年、以至新移民等等，均需接受傳媒資訊素養教育；報評會已落實跟懲教署合作，今年將為在囚人士提供傳媒資訊素養課程，相信未來可以跟各大非牟利慈善團體，探討合作空間，為更多來自不同階層的人士提供傳媒資訊素養課程，建立正確的資訊價值觀。

優質教育基金督導委員會主席葉禮德致辭時表示，深信計劃有助學生提升處理和分析資訊的能力，老師亦可增加對傳媒運作及新聞的認識，有利學校資訊素養教育的發展。

報評會今日亦舉辦「AI 對學習及傳媒的挑戰」研討會，探討 AI 對學生學習、對新聞採訪及傳媒運作所帶來的挑戰。