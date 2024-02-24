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劉澤星：倘科大設醫學院需思考目前教學人手是否足夠 (19:25)

科大擬設立第三間醫學院，港大醫學院長劉澤星表示，新增一間醫學院會帶來競爭，但認為良性競爭屬好事，不過他指現時招聘教學人員上面對困難，倘再多一間醫學院就要細心思考人手是否足夠。他今早在商台《政經星期六》指，港大近年積極向外招聘人手，同時遊說本地同事留下，形容漸見成果，他稱現時主要吸納了海外科研人才，而醫學人才亦招攬到一定數量，團隊將繼續出外招聘。

對於醫療券適用範圍擴大至5間綜合醫療機構和2間內地牙科機構，劉澤星指計劃為居住在內地的長者帶來方便及保障，形容是「後盾」。他表示求診者大多關注求醫的方便程度、診金透明度和醫護人員照顧方式，相信日後會有更多人到內地就醫。他稱不擔心內地機構質素問題，因當局審批時已考慮其醫療水平、人才和專業知識達一定水平。劉又指，港大深圳醫院運作多年，一直採用「港式體系」照顧病人，病人因有相似服務模式而很「受落」，稱有九成多病人認為醫院服務水平良好。 他又認為「病歷過河」對病人有幫助，希望本港和內可以盡快做到病歷紀錄互通。

至於調整急症室收費，劉澤星表示自己曾在醫院工作多年，明白急症室每天擠滿大量病人，有見部分病人等候時間長，「其實都幾心酸」。他指現時主要問題為如何將病人分流， 認為倘基層醫療和家庭醫學發展得宜，每人都有專屬醫生跟進健康狀況，市民就不會一有不適就到急症室求診。劉又相信，拉近公私營醫療的收費水平亦有助分流，但強調不應只衡量收費。 

劉澤星又表示，過去兩星期新冠感染個案均有上升，新冠及流感感染暫未見頂，呼籲市民到人人多地方戴口罩，保持個人衞生及接種疫苗。他又指過去兩三年甲型流感確診人數減少，群眾整體免疫力降低，倘感染後病徵和併發症會相對嚴重。

相關字詞﹕編輯推介 劉澤星 港大醫學院 醫療券

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