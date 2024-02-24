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消防：全港70個巴士站站長室外將增設AED機 (18:17)

消防處今日（24日）宣佈，在香港賽馬會慈善信託基金的資助下，三間巴士公司成為首批獲贊助機構，在各區部分巴士站站長室外增設70部AED，供市民遇上心臟驟停事故時即時取用。

消防處今日在將軍澳消防及救護學院舉行「處處有心機──三巴同心　救心先行」活動。消防處副處長（行動）黃鎮業與九龍巴士（一九三三）有限公司、城巴有限公司和新大嶼山巴士（一九七三）有限公司的代表共同主持啓動儀式。黃鎮業致辭時表示，消防處正積極邀請其他團體和機構參與計劃以履行其社會責任，從而加強AED的覆蓋面。消防處現正物色其他合適地方，例如銀行理財中心及加油站等，鼓勵及贊助有關團體或機構裝設AED，共建更完善的社區安全網。

今日活動吸引超過500人出席，其中約200個熱愛巴士的公眾人士和巴士公司職員更參與了心肺復甦法（CPR）及AED工作坊成為「救心同仁」。消防處於去年與其他相關組織籌組「救心同仁」聯盟，結合社會各界力量推行CPR及使用AED的社區教育，超個70 000名市民已成為「救心同仁」，願意在遇上心臟驟停事故時伸出援手拯救生命。

根據消防處資料，現時約有2 700部AED已登記在消防處的「AED搵得到」網上資訊平台，分布在鐵路站、商場、學校、消防局、救護站、體育館、圖書館、超級市場及社區會堂等各個公共場所。

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