明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

Chubby Hearts展出最後一日下午約百人到中環「打卡」　有市民指活動不值獲780萬資助 (18:08)

一連11日在港展出的公共設計及藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」將於今日（24日）結束，適逢元宵佳節，吸引不少市民到展出巨心的中環皇后像廣場及展出細心的尖沙嘴「打卡」留念。

下午三時，中環皇后像廣場有約百人到場與Chubby Hearts拍照留念。市民張先生表示專程與太太來拍照，認為活動帶來歡樂，「加上今日元宵，就更加開心啦」。對於活動來到最後一日感到可惜，形容巨心很漂亮，「心好震撼、好大個」，但對政府投放780萬元舉辦活動感到愕然，「冇諗到會咁多」，認為不值得，「可能對藝術價錢（資助）比較大啲。」

林女士亦指，知道展覽來到最後一日，特意相約朋友來看，又笑稱「見到政府咁闊佬推廣旅遊活動，比780萬元嚟做旅遊推廣比大家，所以都好開心嚟參觀下，拍攝下」。

不過，有內地遊客表示不清楚展覽內容，希望政府多加宣傳。深圳遊客王小姐稱，經過才知道有展覽，聽聞政府投放780萬元舉辦活動，她亦感驚訝，「我們以為只是臨時的一個活動」。

問及日後同類型活動會否吸引內地遊客來港，她則指藝術活動會有吸引力，但如果同樣是Chubby Hearts就沒有太大興趣，因為失去新鮮感。同行的黃小姐建議，政府可在口岸增加宣傳，讓遊客知道活動的內容。

下午五時，尖沙嘴同樣有約40名市民及遊客與快閃「細心」拍照留念。市民雷太說，趁元宵佳節帶女兒及丈夫來打卡，順便看花燈。對於政府投放780萬元舉辦活動，她稱既然政府做了這些開支，作為市民都要支持，但認為若快閃的「細心」可以大一點會更好。

KS

相關字詞﹕編輯推介 Chubby Hearts

上 / 下一篇新聞