Chubby Hearts展出最後一日下午約百人到中環「打卡」　有市民指活動不值獲780萬資助 (18:08)

下午三時，中環皇后像廣場有約百人到場與Chubby Hearts拍照留念。市民張先生表示專程與太太來拍照，認為活動帶來歡樂，「加上今日元宵，就更加開心啦」。對於活動來到最後一日感到可惜，形容巨心很漂亮，「心好震撼、好大個」，但對政府投放780萬元舉辦活動感到愕然，「冇諗到會咁多」，認為不值得，「可能對藝術價錢（資助）比較大啲。」

林女士亦指，知道展覽來到最後一日，特意相約朋友來看，又笑稱「見到政府咁闊佬推廣旅遊活動，比780萬元嚟做旅遊推廣比大家，所以都好開心嚟參觀下，拍攝下」。

不過，有內地遊客表示不清楚展覽內容，希望政府多加宣傳。深圳遊客王小姐稱，經過才知道有展覽，聽聞政府投放780萬元舉辦活動，她亦感驚訝，「我們以為只是臨時的一個活動」。

問及日後同類型活動會否吸引內地遊客來港，她則指藝術活動會有吸引力，但如果同樣是Chubby Hearts就沒有太大興趣，因為失去新鮮感。同行的黃小姐建議，政府可在口岸增加宣傳，讓遊客知道活動的內容。

下午五時，尖沙嘴同樣有約40名市民及遊客與快閃「細心」拍照留念。市民雷太說，趁元宵佳節帶女兒及丈夫來打卡，順便看花燈。對於政府投放780萬元舉辦活動，她稱既然政府做了這些開支，作為市民都要支持，但認為若快閃的「細心」可以大一點會更好。

KS