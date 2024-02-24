律政司初擬《願榮光》禁令不涵蓋新聞工作和學術研究　官關注會否涵蓋其他範疇押7月頒判詞 (16:35)

律政司去年6月申請臨時禁制令，擬禁止以分裂國家、侮辱國歌及具煽動等意圖傳播《榮光》。原訟庭拒批禁令，今由3名上訴庭法官審理上訴案。代表律政司長的資深大律師余若海表示，任何人將《榮光》誤當成國歌，已具有違反國安法的犯罪意圖和犯罪行為。余稱，《榮光》作曲人Thomas（化名）曾形容歌曲為抗爭的「軍歌」，旨在鼓動市民的情緒，足以證明其煽動意圖；歌詞提及「要光復這香港」和「時代革命」，也是煽動性字眼。

根據律政司初步草擬，《榮光》禁令附上兩項附加條款（proviso），指合法的新聞工作和學術研究不受影響。上訴庭首席法官潘兆初和法官彭寶琴關注，律政司有充分披露的責任，除了上述兩者，會否有其他範疇不受禁令限制。余若海稱暫無補充，稍後將索取律政司指示，再修改禁令內容。

以「法庭之友」身分參與聆訊的資深大律師陳樂信表示，律政司在入稟狀列出32條《榮光》影片，部分以「香港國歌」為題目，不代表發布者具煽動意圖，他們可能對法律無知，或只是「開玩笑的年輕人」。陳質疑，律政司原審時表示發布《榮光》影片的人或被起訴，上訴階段改指全部影片有煽動性，屬於加入新證據。