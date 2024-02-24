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稅務學會倡引入銷售稅等簡單稅項　認為樓市應逐步「減辣」而非一次過「撤辣」 (14:00)

新一份財政預算案將於下周三發表。稅務學會長劉昭華表示，建議政府盡快就拓寬稅基作研究及檢討現行稅制，舉例引入銷售稅等簡單且稅庫不大的稅項；又認為樓市要逐步「減辣」而非一次過「撤辣」。至於調整急症室收費，社區組織協會副主任施麗珊就指不應調整，當局亦需精準扶貧，由全民「派糖」改為只針對支援中下或基層人士。

劉昭華今早在港台《星期六問責》指，本港醫療和衞生等經常性開支下調空間不大，而大型基建涉及民生福利亦不宜擱置，當局應聚焦開源。她指本港容易受外圍經濟波動影響，擴大稅基和引入新稅種是穩定公共收入的方法，而過去十多年營商環境不斷改變，經合組織、歐盟和其他國家等近年均隨新經濟模式出現推行稅項改革，例如引入商品服務稅、增值稅和數字服務稅等新稅項，認為當局可借鑑外國稅務改革經驗。

出席同一節目的立法會選委界別議員洪雯就認為，本港現時經濟疲弱沒有增加稅庫條件，舉例目前已見資本撤走狀況，登記冊上企業數目減少，認為增設稅項時需謹慎研究，考慮對投資者和企業的影響，避免打擊經濟復蘇。她指當局現應研究拓寬稅基及經濟基礎，令本港由財富推動型經濟結構，拓展成技術或創意推動型等，她稱經濟結構多元化就有新動力徵收更多稅，

對於樓市應否全面「撤辣」，劉昭華稱逐步調整令市場有更好管理，而洪雯就指本港約53%人擁有物業，樓市穩定發展對大家最好，同意當局應逐步「撤辣」，因倘一次全面過撤辣有機會突然湧入很多賣盤，「反而對冧樓市」。洪又指，過去十年政治環境惡劣，政府和建制派多以派糖等福利爭取市民支持，但認為相關模式不能持續運行，舉例去年福利開支達約1200多億，膨漲速度遠超本地GDP增長，認為本港已出現結構性財赤風險，福利間支有調整空間。

社區組織協會副主任施麗珊在同一節目表示，社福開支主要集中於拎取綜援人士，對象多以老弱為主，隨本港人口老化，加上沒有太多退休保障制度，認為基層民生開支沒有太多削減空間，「大家都覺得好困難」，舉例接觸不少基層人士都因身體勞損而只無法工作或只能做兼職。她認為政府應向利潤收入達一定水平加稅，從稅階作考慮而非從基層市民入手。

至於調整急症室收費，施麗珊指，對於很多基層反映難以預約門診服務，亦無錢看私家醫生。她認為政府要解決門診名額等根源問題，多於調高急症室收費，「如果真係好急需要醫嘅人唔去，到時可能再大件事啲，洗你多啲錢都唔定」。施又表示，對基層而言一次性紓困措施「不是糖而是救命」，認為當局應精準扶貧，由全民「派糖」改為只針對支援中下或基層人士。

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案2024 施麗珊 劉昭華 洪雯

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