明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警拘地盤工涉向多名女子淋潑不明液體 (13:25)

近日網上流傳多名女子在旺角街頭遭淋潑不明液體。警方今（24日）表示，昨在銅鑼灣拘捕一名56歲男地盤工，涉嫌破壞公眾體統，相信他與13宗同類案件有關，液體成份尚待化驗。

旺角警區情報組主管偵緝高級督察梁倩怡表示，旺角警區在1月20日至2月18日期間，接獲9名女子（16至32歲）報案，指在旺角西洋菜南街近旺角地鐵站一帶逛街時，遭人從後向上背及臀部位置淋潑不明液體，有報案人稱一小時內兩度被淋潑液體。大部份事主形容液體無味、淺色或無色、微暖，警方已檢取事主衣物，待化驗確認液體成份，據悉初步認為液體與尿液並不相似。

旺角警區重案組第一隊主管偵緝高級督察余曉姸表示，昨下午5點45分，警方在銅鑼灣記利佐治街發現疑犯，他當時將保溫壺內不明液體倒在手心，然後快步走往17歲女事主後方，將液體撥向事主臀部位置，探員見狀，隨即將該名56歲男子拘捕。警方檢取疑犯犯案時身穿衣物及保溫壺，疑犯現正被扣留調查，案件由旺角警區重案組第一隊繼續跟進。

警方表示，留意到市民在社交平台上提到有類似遭遇，呼籲事主或目擊者立即與旺角警區重案組第一隊聯絡，電話是36618744。警方重申，破壞公眾體統罪最高可被判監7年，呼籲市民切勿以身試法。

相關字詞﹕破壞公眾體統

上 / 下一篇新聞