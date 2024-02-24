警拘地盤工涉向多名女子淋潑不明液體 (13:25)

旺角警區情報組主管偵緝高級督察梁倩怡表示，旺角警區在1月20日至2月18日期間，接獲9名女子（16至32歲）報案，指在旺角西洋菜南街近旺角地鐵站一帶逛街時，遭人從後向上背及臀部位置淋潑不明液體，有報案人稱一小時內兩度被淋潑液體。大部份事主形容液體無味、淺色或無色、微暖，警方已檢取事主衣物，待化驗確認液體成份，據悉初步認為液體與尿液並不相似。

旺角警區重案組第一隊主管偵緝高級督察余曉姸表示，昨下午5點45分，警方在銅鑼灣記利佐治街發現疑犯，他當時將保溫壺內不明液體倒在手心，然後快步走往17歲女事主後方，將液體撥向事主臀部位置，探員見狀，隨即將該名56歲男子拘捕。警方檢取疑犯犯案時身穿衣物及保溫壺，疑犯現正被扣留調查，案件由旺角警區重案組第一隊繼續跟進。

警方表示，留意到市民在社交平台上提到有類似遭遇，呼籲事主或目擊者立即與旺角警區重案組第一隊聯絡，電話是36618744。警方重申，破壞公眾體統罪最高可被判監7年，呼籲市民切勿以身試法。