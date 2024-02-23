雙層氫巴後日起啟德載客首航　城巴冀試行一個月了解效果 (18:22)

城巴今日安排傳媒試搭氫巴行走的20號線，由長沙灣開往啟德。氫巴司機位的儀表版提供實時氫氣用量數據，據本報記者觀察，在今日試行期間僅在中途停站一次、載客約十多人情况下，氫巴由長沙灣開往啟德終點全程約40分鐘，氫氣量由顯示的60%跌至54%，即全程耗氫量為6%。如以來回一轉20號線需雙倍氫量計算，即充滿100%氫後，料最多可行走8個來回共16班車。氫巴周日起試行時，每日將提供6至8班車。

城巴營運及工程總監馮家輝指，安排氫巴行走20號線因其全程均為平路，客量及停站較多，適合測試，期望可透過今次測試，收集氫巴真實營運表現，包括在不同客量及交通、天氣狀况下的續航力。氫巴在20號線測試一個月後，會逐步增加覆蓋路線及班次。馮又指，氫巴毋須靠引擎，而是靠摩打推動，乘客坐車尾不會再感受到熱力，期望氫巴可為乘客帶來較柴油巴士更寧靜舒適的體驗。馮說，城巴App內日後亦會特別標示由氫能巴士服務的班次，如有市民希望試搭可留意。

城巴首輛氫巴首航日班次如下：