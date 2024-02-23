雙層氫巴後日起啟德載客首航　城巴冀試行一個月了解效果 (18:22)

城巴今日（23日）公布，全港首輛雙層氫能巴士將於後日（25日）於城巴20號線投入載客服務，首班車於上午11時由啟德沐安街開往長沙灣海達邨。城巴指，初期計劃安排氫巴於20號線試行約一個月，每日以加班車方式在該路線服務，每日共提供6至8班特別班次。城巴指，預計出車前加氫一次便可滿足測試期間一日營運需要，毋須中途折返西九龍車廠加氫，試行至少一個月後，會適時再安排氫巴行走其他九龍區路線。
城巴今日安排傳媒試搭氫巴行走的20號線，由長沙灣開往啟德。氫巴司機位的儀表版提供實時氫氣用量數據，據本報記者觀察，在今日試行期間僅在中途停站一次、載客約十多人情况下，氫巴由長沙灣開往啟德終點全程約40分鐘，氫氣量由顯示的60%跌至54%，即全程耗氫量為6%。如以來回一轉20號線需雙倍氫量計算，即充滿100%氫後，料最多可行走8個來回共16班車。氫巴周日起試行時，每日將提供6至8班車。
城巴營運及工程總監馮家輝指，安排氫巴行走20號線因其全程均為平路，客量及停站較多，適合測試，期望可透過今次測試，收集氫巴真實營運表現，包括在不同客量及交通、天氣狀况下的續航力。氫巴在20號線測試一個月後，會逐步增加覆蓋路線及班次。馮又指，氫巴毋須靠引擎，而是靠摩打推動，乘客坐車尾不會再感受到熱力，期望氫巴可為乘客帶來較柴油巴士更寧靜舒適的體驗。馮說，城巴App內日後亦會特別標示由氫能巴士服務的班次，如有市民希望試搭可留意。
城巴首輛氫巴首航日班次如下：
- 11:00 ：啟德往長沙灣
- 12:15 ：長沙灣往啟德
- 14:20 ：啟德往長沙灣
- 17:40 ：啟德往長沙灣
- 18:55 ：長沙灣往啟德
- 20:00 ：啟德往長沙灣