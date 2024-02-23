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港大稱將投放更多資源開展AI教學　盼學生畢業前通過AI基礎能力評估 (18:18)

人工智能（AI）發展迅速，港大今日（23日）舉辦AI求職講座，邀請微軟、香港科技園公司、領英、新傳媒集團等機構管理層談業界AI最新發展，吸引逾300名學生參加。港大協理副校長（教學）趙寳貽接受訪問指，希望日後港大學生畢業前通過AI基礎能力的評估，未來港大亦會投放更多資源開展與AI有關的教學。

趙寳貽說，今次活動邀請知名企業管理層分享，為學生提供關於AI發展及應用的業界視角，又說今次活動得到學生踴躍參與，頗為意外，未來會舉辦類似活動，及提供更多相關實習項目，讓學生有機會進入行業，體驗工作方式的轉變。

微軟、香港科技園公司、領英等機構管理層到場分享業界動向。被問到AI時代學生如何提升競爭力，講者之一、微軟合作夥伴總監謝佳文表示，學生在使用AI技術時，應清楚了解使用目的和潛在風險，指人的思考力及判斷力等「soft skills（軟技能）」非常重要，需靠人去判斷AI生成結果是否準確。

另一講者、香港科技園人才及人力資源總監王秀麗則認爲，現時AI仍未有足夠能力完全取代人類，仍需人來分析理解及應用。

另外，職場社交平台領英香港及台灣地區總經理吳薇薇接受訪問指，領英學習平台上，學習人工智能相關技能的香港學生，較普通用戶多兩成，反映香港年輕人重視AI技術的發展。

相關字詞﹕編輯推介 人工智能 香港大學

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