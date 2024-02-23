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私家醫生涉非禮女下屬上訴得直　案件發還重審 (16:37)

六旬私家診所醫生涉於2020年3月在停車場及私家車內，非禮在他診所工作的21歲女護士，摸其胸部及強吻她，醫生經審訊後被裁定兩項非禮罪成，判囚5個月。他不服上訴。高院法官陳仲衡接納雖然醫生辯稱自己沒有非禮事主，但裁判官仍需考慮他是否「真實相信」事主同意他作出猥褻行為，今（23日）判醫生上訴得直，撤銷定罪，發還裁判法院重審。

上訴方庭上稱稍後或會申請訟費，陳官聞言表示，上訴理據包括原審大律師嚴重失職，「相關證供我睇到發嬲，如果你想我嘅憤怒係訟費判辭表達出嚟，你可以寫」。陳官批准被告關國安（60歲）以原有條件保釋，包括不准離港。

陳官在判辭指出，上訴方爭議原審時的辯方大律師嚴重失職，令上訴人得不到公平的審訊。陳官接納原審大律師的供辭，提到他在開審前已向上訴人分析作供與否的利弊，而上訴人傾向不作供，加上上訴方無法證明若他不作供，便必然被判罪成，故大律師沒有嚴重失職；至於上訴方質疑事主X的供辭不可信，陳官認為原審暫委裁判官鄭潤聰的證供分析「仔細和客觀」，不接納此上訴理據。

陳官惟一接納的理據是裁判官忽略了上訴人是否真誠相信X不同意他作出猥褻行為。上訴方爭議X在發生首次非禮行為後，仍拖着上訴人的手到餐廳用餐，沒有表示不悅或離開，「在一些關鍵的問題如『你係咪想做我girlfriend（女朋友）？』不置可否，更可能加深上訴人的誤會」。陳官接納案中有足夠證據使裁判官需要考慮，上訴人會否誤以為獲得X的同意，故判上訴得直，案件須發還另一裁判官重審。

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