私家車暗格藏值千萬走私黃金　海關港珠澳口岸截獲拘澳門男司機 (16:31)

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察黃奕輝表示，受內地金價上漲影響，不排除有不法分子走私黃金到內地轉售以賺取差價。海關透過風險評估，加強對出境私家車檢查，並在昨日截查一輛私家車時，發現司機形迹可疑，遂以X光檢查，經影像分析發現首飾箱附近影像異常，進一步檢查時，關員拆除前座乘客位的首飾箱，在背後位置共發現4組黃金，每組以膠帶紮實5塊黃金，共重20公斤，市值約1000萬元。海關相信不法分子將走私物品藏於汽車的內部結構，意圖逃避過海關偵測。

被捕男子將會暫控一項企圖輸出未列艙單貨物罪名，明日（24日）在九龍城裁判法院提堂。

海關有組織罪案調查科調查主任何廷俊指，會繼續就黃金的來源、擁有者以及有否涉及洗黑錢，再跟進調查。根據內地黃金及黃金製品進出口交易條例管制，中國人民銀行為進出口管制的負責部門，就黃金及黃金製品進出口有嚴格准許證制度。海關不排除走私分子透過私家車走私黃金到澳門之後，再以其他方式偷運到內地，從而避過嚴謹的管制。

海關提醒市民，寶石及金屬交易商註冊的監管制過渡期，已於去年12月31日結束，任何希望從事貴金屬及寶石交易業務人士，如在本港交易業務牽涉金額達12萬元需要向海關關長註冊，如未註冊就聲稱為註冊人，聲稱為獲授權進行或進行任何總額12萬或以上的交易均屬違法，一經定罪，最高可判罰款10萬元及監禁6個月。