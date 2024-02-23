8%受檢查公屋戶患青光眼　港大籲50歲後定期驗眼 (16:24)

港大醫學院眼科學系主任及臨牀教授梁啟信表示，青光眼患者視力並非「黑色一撻撻」看不見，而是有部分影像消失，但由於大腦分析影像時會按周遭環境自動調節，患者普遍難以察覺。他指青光眼初期病徵為夜間視力下降，倘發現日間視力有影響時，病情可能已惡化。他又稱，年紀大患上青光眼的風險亦相對較高，呼籲市民50歲後定期做眼科檢查，而隨「ROTA」診斷方式推出，有望及早診斷。

71歲的謝先生早期發現自己外出時，經常碰撞人和物，於是在2011年接受眼科檢查，並發現患上青光眼。他指現時只能看到視野中央的影像。昔日熱愛行山的謝先生因青光眼而影響距離感，因擔心無法看清不規則的石級，早已放棄行山。他又憶述約七、八年前，一次過馬路因視力影響而撞到安全島的邊緣，當時跌傷嘴唇並需到醫院縫針，現時已會少到人多和需下樓梯的地方，走路時亦會多低頭留意有否障礙物。

奥比斯聯同港大醫學院眼科學系去年6月至今年1月，從觀塘、南區和大埔隨機抽出1159名50歲或以上公屋戶，為其進行全面眼科檢查，當中發現約93名參與者（8%）患有青光眼，故推算青光眼在本港病發率達8%；13.5%人因白內障、老年黃斑病變及其他致盲性眼疾被轉介至眼科專科門診。另外研究發現，本港近九成青光眼患者眼壓低於21mmHg即屬正常水平，反映不能單靠檢查眼壓診斷是否患上青光眼。