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退休翁膽石檢查後不治　死因庭裁定死於不幸 (15:10)

74歲退休漢2020年因生膽石前往瑪麗醫院就醫，在接受膽管鏡檢查後出現併發症，包括十二指腸出現穿孔，他經多次手術後不治。死因庭就事件展開研訊，今日（23日）裁定事主死於不幸。死因裁判官林希維指出，事主接受膽管鏡檢查後出現併發症，死於支氣管肺炎及急性心內膜下心肌梗塞，並向醫管局及瑪麗醫院作出建議。事主家屬在庭外表示，相信裁判官裁決公正合理。

事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局被列作有利害關係方。林官裁決指，事主死於支氣管肺炎及急性心內膜下心肌梗塞，前因是十二指腸穿孔導致急性腹膜炎。林官續指，雖然醫管局一方認為事主死於自然，他因為心臟問題導致長期留醫，引發肺炎等直接死因，但他不認同醫管局的說法。

林官指出，如果病人患有某種非致命疾病，並因治療該疾病而死亡，即屬死於不幸，其治療不僅限手術過程，亦包括術後護理。雖然事主本身有複雜的心臟問題，但事主在患上肺炎至死亡期間，處於手術的康復期，因此其肺炎是接受膽管鏡檢查的後續事件，裁定事主死於不幸。

林官向醫管局及瑪麗醫院作出一項建議，即醫生日後進行膽管鏡檢查時，除了須注意病人有否氣腹外，還須注意病人的腹膜後腔是否有氣體，如有懷疑，須在可行情况下盡早安排病人接受電腦掃瞄，以確定腸道有否穿孔。林官向事主家屬致予慰問，「明白家人一開始諗法係攞粒膽石啫，冇諗過事後搞到咁大件事」，不過研訊中有證供反映事主本身有心臟問題。

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