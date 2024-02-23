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內地下月起開放西安及青島居民「自由行」赴港澳　重開一簽多行正待結果 (16:02)

國務院批准西安市及青島市為內地赴港澳「個人遊」城市，由3月6日起，西安及青島合資格居民可申請簽發往來港澳「個人旅遊簽注」，來港自由行。特首李家超稱感謝中央政府積極回應香港建議，指兩地人口多、收入高，料可吸引高消費旅客來港。至於進一步增加「個人遊」城市及重開「一簽多行」的計劃進展，特首李家超就指特區政府不斷向中央反映其他政策，「當有任何結果都會向外公布」。

李家超表示，歡迎來自西安市及青島市的人士來港旅遊，指兩個城市均有過千萬人口、生產總值過萬億元，代表擁有高收入及高消費旅客，相信對香港酒店、餐飲、零售業等有幫助。被問到會否向中央爭取讓更多內地城市加入自由行及重推「一簽多行」進展，李家超希望可不斷推出新措施，但亦想按部就班，提到香港正增加不同方面的容量，包括酒店旅館、人手配置等，隨香港整體運力增長，有序穩步地進行增加旅客的計劃，也會繼續不斷向中央爭取其他政策，當有結果會向外公布。

現時內地有49個城市的居民可透過自由行、以個人身份來港，簽注有效期3個月或1年，有效次數為1次或兩次，持證者每次來港時的逗留時間不超過7天。2009年當局亦推出的「一簽多行」，容許深圳居民獲簽注後，一年內多次來港，至2015年改為「一周一行」，持簽注者每周只可來港一次。

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