同志公屋居屋平權案　政府房委會申終極上訴　下周一頒判辭 (13:07)

在同性伴侶申請公屋案，原告Nick Infinger於2018年在加拿大與丈夫結婚，返港後以「一般家庭」身分申請公屋。在符合入息資格下，他和丈夫被房委會以不符「夫婦」定義而拒絕申請。房委會上訴指，房屋供應有如「零和遊戲」，一旦單位分配予某些人，將減低單位供應。惟上訴庭裁定，即使批准同性伴侶加入輪候公屋，亦不會影響異性伴侶福利，故駁回上訴。

至於同性伴侶入住居屋案，原告為已離世的吳翰林（Edgar）與其丈夫李亦豪（Henry）。兩人2017年在英國結婚後，以綠表資格購入一居屋單位，獲房委會告知同性配偶不能視為「家庭成員」加入為住客。上訴庭早前駁回房委會上訴，指無證據支持更改買居屋的配偶政策，將如何影響房屋供應。

另於遺產繼承權案，原告李亦豪一方指《無遺囑者遺產條例》和《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》列明的「有效婚姻」只涵蓋異性伴侶，不包括同性伴侶。上訴庭駁回律政司上訴，指上述法例將同性伴侶排除在外，對同性伴侶構成沉重負擔，難稱合理。