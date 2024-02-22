旺角四漢自稱三合會兼打傷司機　警拘三男包括一對父子 (18:00)

旺角警區反三合會行動組第一隊高級督察岑勁安表示，本月19日凌晨約1時，事主駕駛私家車駛經旺角道近旺角東港鐵站方向，一名男子突然橫過馬路，導致事主緊急刹車，雙方發生爭執。爭執期間有另外3男加入，有人自稱三合會成員，並向事主拳打腳踢及毁壞其私家車。事主其後駕車離開並報警，4人於警方到場前已經逃去。事主其後送院治理，案發片段在網上流傳。

旺角警區反三合會行動組調查後，於事發第2及第3日，分別拘捕3男，涉嫌「自稱三合會成員」、「傷人」及「刑事毁壞」罪。3人年齡介乎17至46歲，其中兩人為父子關係。有兩人獲警方保釋，3月下旬向警方報到，1人仍然扣查。根據調查，部分被捕人有黑社會背景。警重申方不容許街頭暴力事件發生，會致力打擊黑社會犯罪活動。

據了解，男事主30歲姓李；3名被捕人分別是47歲綽號「無良偉」的姓賴男子，以及一對分別43歲17歲的姓尹父子，其中尹父綽號「肥光」。據了解，當日過馬路的是「肥光」。爭執有人曾經自稱「和安樂（水房）」成員，最終「無良偉」及「肥光」於律師陪同下到警署自首，警方調查後拘捕「肥光」兒子。