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海關深圳灣截貨車檢逾百萬電子零件 拘一司機 (17:11)

海關昨日（21日）在深圳灣口岸截查一輛離境貨車，發現不法分子利用磁石將一批電子零件吸在車架底盤，企圖偷運到內地，行動中共檢獲約值110萬元電腦記憶體及固態硬碟，並拘捕涉案貨車男司機。檢獲的電子產品如成功走私到內地，可逃避稅率約28%，約港幣31萬元。

海關跨境橋岸科深圳灣貨運組督察何旭翔表示，農曆新年假期結束，中港貨運流量逐漸回復，海關密切留意相關走私趨勢，昨日透過風險管理，檢查一輛離境貨車，當時報稱載有一批電子貨物，檢查後與報關相符，關員其後檢查車身及車架，發現車架底盤「大陣」有不尋常反光物，隨即指示駛到驗車槽作仔細檢查，關員發現在貨斗底下左右兩邊「大陣」上放有共32條用黑色膠紙包裹的電子零件，包括1300支電腦記憶體及700件固態硬碟，而膠紙內放有磁石，將電子零件固定在「大陣」上。

海關有組織罪案調查科調查主任翁兆灃指，涉案男司機在經過深圳灣口岸時，向海關申報車上載有一批貨物，意圖分散關員注意力集中搜查車上貨物，包括中央處理器及合成電路等。

翁指司機相當狡猾，將電子零件黑色膠重新包裝，與車底顏色相近，並利用強力磁石固定於車底，令走私物品不容易被發現。被捕50歲男司機將會被控一項企圖輸出未列艙單貨物，於本月29日在屯門裁判法院提堂。

相關字詞﹕走私

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