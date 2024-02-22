官員簡報香港情况　陳國基：夏寶龍肯定特區政府工作　陳茂波：各方均對財政有信心 (19:05)

陳國基說，特區政府熱烈歡迎夏寶龍訪港，又說他在中華人民共和國成立75周年、實現十四五規劃的關鍵一年內訪港7日，充分反映中央對香港的關心、重視及支持，亦具標誌性意義。他稱，座談會中充分感受到夏寶龍對香港事務關心及熟悉，以及對香港貫徹高水平安全和高質量發展，充滿信心及寄予厚望，令政府更堅定信念，一定會聯同社會各界切實維護國安，包括完成23條立法，並全力發展經濟、改善民生，將愛國者治港的優勢轉化為治理效能。

陳國基又表示，夏寶龍十分重視完善地區治理，政府會繼續不斷改善社區環境等「硬件」，亦會強化地區治安、社福服務、關愛探訪等「軟件」，以實際行動回應廣大市民。

財政司長陳茂波就指，今午與6位局長向夏寶龍匯報香港於金融經濟、創科、土地房屋、運輸物流的工作，亦交流香港整體的金融經濟狀况及各方面發展，並聚焦討論如何更好發展香港經濟和惠及民生。他稱，夏寶龍對香港經濟民生情况非常了解，鼓勵官員繼續努力將工作做得更好，更好發揮香港在國家發展中的獨特功能及地位。

對於香港面對財赤，陳茂波說，政府因過去兩年疫情而面對財赤，情况與世界上主要經濟體一樣，強調政府一向審慎理財，並訂立目標以達致收支平衡，但要有過程。他表示，會面中有討論到特區政府的財政情况，「大家對呢於方面非常放心」。