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中大醫學院新任院長：未來首要招聘人才　目光放遠與國際競爭 (16:40)

香港中文大學醫學院新任院長趙偉仁本月初上任，他今日（22日）出席傳媒春茗時稱，未來首要是工作是招聘、培訓和挽留人才；被問會否憂慮科技大學有意成立本港第三間醫學院造成競爭，他回應稱現時兩大醫學院是良性競爭，但他眼光不是放在香港，而是與國際知名二十大醫學院競爭。他稱該些醫學院教職員以500至1000人計，反之中大醫學院只有約250人，須積極增加人手。

中大醫學院擬於2027年建成新教學科研綜合大樓，料每年可招收400名醫科生及330名護士學生，可為逾80個研究團隊建立實驗室，容納約1000名科研人員。趙偉仁稱，該院2021年起目標招聘50名首席研究員，至今已增聘逾170名教研人員，其中過去12個月已聘請逾80名，另有10人洽談中，會繼續延續全球招聘，例如主動前往英國、澳洲等地招聘，並擬增設只專注教學和臨牀服務的教席。

被問對科大擬成立醫學院的看法，趙偉仁稱本港銳意發展成國際創科樞紐，須在培育臨牀人員、提升醫學質素、培訓醫生等方面大力推動；但有很多問題須思考，例如資源投放、有否充足教研人員和硬件如教學醫院等。他形容兩間醫學院有良性競爭才有進步，並須保持恆常溝通，以減低誤會，「可以落場打波有競爭，但係打波完咗可以大家去飲啤酒嘅」。他續稱其眼光不是着重香港，認為真正競爭是國際知名的頭二十大醫學院，「我唔係睇緊香港㗎講真」。

港大醫學院昨宣布將增設部門往世界各地「交朋友」，被問中大醫學院有否類似計劃，趙偉仁稱該院研究領袖人際網絡廣闊，未必需要組織新部門研究如何交朋友，該院會繼續推動教學方面等進步，「自然可以吸引朋友」。

趙偉仁主力研究機械人和人工智能（AI）輔助手術等，他稱中大醫學院正研究在醫科培訓增設有關AI課程，部分內容例如AI倫理等擬為必修課，目標下學年推出，又稱自己責無旁貸，會親自「落場」教授。

政府擬推動本港成為醫療創新樞紐，趙偉仁稱中大醫學院擬日後進駐「河套區港深創新及科技園」，該院在科學園「InnoHK」4個中心有意擴充至河套區，亦擬政府牽頭將該院生物樣本庫在河套區應用，融合大灣區樣本，能更便利研究和吸引大企業；又稱冀協助跨國公司在河套區落戶，將科研轉化為臨牀，並透過藥械通引入大灣區，例如該院正與國際醫療儀器企業Olympus合作成立臨牀前與臨牀試驗中心。

趙偉仁稱，知悉當局正推展藥物及醫療器械註冊工作，期望日後政策能便利藥械在港註冊後，率先在內地指定地點應用，甚至有綠色通道，將對本港創科發展非常重要。

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