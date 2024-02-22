反修例案首控反恐例兩認罪者同意案情　計劃炸死警員再「全民執槍」 (16:17)

無業被告黃振強（案發時22歲，下同）為屠龍小隊隊長，他和吳智鴻（24歲，工程人員）承認上述爆炸罪，另一同案被告早前已認罪。黃振強日前亦承認《反恐條例》「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，至今3人承認《反恐條例》罪行。

綜合黃吳的同意案情，民陣發起當年12月8日在港島遊行，「屠龍小隊」和吳智鴻所屬組織串謀策劃用槍，以及在遊行路徑中放兩個炸彈殺害警員，其後就可「全民執槍」，即撿其佩槍作為己用。事前，黃吳曾到台灣參加軍事訓練，吳採購槍彈及組團與兩個組織成員到西貢試槍，槍手由吳安排。

兩人承認的案情稍有分別，黃指吳是整個「12．8計劃」的主腦，而吳承認與黃是策劃「12．8計劃」的其中兩人。他們均表示在元朗7．21事件後透過Telegram互相結識，吳向黃提過認為警方和示威者武力不對等，要推翻政府先要「搞掂」警方，軍火到港可以「殺狗（意指殺警）」。

此外，案情透露「屠龍小隊」的成立，同年8月荃灣有示威者被追打，黃和Telegram群組成員決定報仇並組成小隊。黃成為隊長後獲得金錢資助，他亦代表過小隊接受「立場新聞」和《蘋果日報》訪問，令小隊被視為「勇武」代表。