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勞福局：高才通人才為港貢獻1.2% GDP　李家超稱令人振奮 (16:50)

高才通計劃推出1年多，特首李家超表示，至今接獲近7萬宗申請，當中5.5萬宗已獲批，逾4萬人已抵港。他表示，按照勞工及福利局的跟進調查，推算計劃將為香港帶來每年340億元的經濟貢獻，佔香港本地生產總值1.2%，形容成果令人振奮。他又說，調查顯示經高才通計劃來港人才每月就業收入中位數為5萬元，四份之一人月薪逾10萬元。

李家超今於香港僱主聯合會春茗視像致辭時表示，經計劃入境的人才大多從事高端服務業或管理層，他們受勞工市場歡迎，亦有助擴大本港高質素人才庫。他又提到，自2022年底，各項人才計劃共吸引24萬宗申請，當中14萬宗獲批、約9萬人已港。

勞福局長孫玉菡今亦於社交平台公布首輪跟進調查結果，當局訪問透過高才通計劃來港超過6個月的約5千名申請人及其家屬，問卷回覆率接近4成。結果顯示，有43%受訪者已定居香港，其餘近9成人擬1年內移居香港；54%受訪者已就業，主要投身金融服務、創新及資訊科技和商貿等行業，從事管理及專業工作。

孫玉菡又說，高才通人才及其配偶普遍較年輕，逾半年齡為40歲以下，加上他們帶同年幼的子女定居香港，可為本地勞動力「增添生力軍」，對香港人口結構帶來正面影響。他形容，計劃獲初步成功，下一步要「留人才」，當局將持續進行同類調查，並為來港人才提供更多、更到位、更全面的一站式支援。

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