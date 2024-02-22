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科大有意於北都設「衛星校園」　目標本屆政府任內建醫學院 (14:47)

香港科技大學今（22日）舉行傳媒新春團拜聚會，校長葉玉如表示，科大已向政府表示有意在「北都大學教育城」建設「衛星校園」。至於科大去年底稱爭取建第3間醫學院，葉稱目標是本屆政府任內成立該院，由於北都未必在短期內建成，擬在其他地方興建醫學院。

科大稱，其醫學院定位有別港大及中大，雖同屬4年制學士課程，但將要求申請人持有第一個學士學位。被問若申請人原本就讀文科學士課程，是否仍有資格報讀。校方稱擬設入學試，取錄通過考試者，葉玉如說，將來會逐步增加醫學院學生人數，計劃一開始招收50名學生，逐漸增至約150人。葉稱校方已成立籌備委員會，處理醫學院財務預算並與持分者交流和收集意見，亦與外國的大學探討合作可能性。

至於科大有意於北都設「衛星校園」（Satellite Campus），葉玉如盼可協助科大推動跨學科研究、未來醫藥和未來創新科技這三範疇的發展，以及5個研究方向，包括健康研究、綠色科技、金融科技、微電子／納米技術和智慧製造技術，她希望藉此吸引更多科研人才來港發展。葉玉如又期望，「衛星校園」項目連貫科大清水灣校園、科大（廣州）分校及佛山、南沙等多個內地研究基地，促進「由南至北的科大創新帶」發展。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷說，盼在「衛星校園」開辦新課程，可涵蓋知識產權管理、營商和募資等專業知識，希望幫助學生迎接行業新轉變。至於未來醫藥發展方面，他稱在「衛星校園」推出的課程著重「源頭減輕對醫療系統負擔」。

另外，科大首席副校長郭毅可指，目前平均每周有兩名新學者加入科大，不少人來自世界頂尖學府。

相關字詞﹕編輯推介 香港科技大學 科大 北都大學教育城

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