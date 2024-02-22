明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

懲教研禁受監管令規管者離港　否認有少年犯成「B仔」擁特權 (13:50)

前學生動源召集人鍾翰林去年獲懲教署批准，在聖誕期間到日本沖繩旅遊「調適情緒」，惟他在日期間決定赴英尋求政治庇護，被署方批評公然違反監管令。現時法例規定，受監管者並無出入境限制，懲教署長黃國興今（22日）指，正與保安局研究修例，防止接受監管者離港。被問到收緊標準擬涵蓋所有受監管者，抑或僅限「政治犯」，黃指由於正與相關部門研究中，現無資訊可提供。

懲教處今（22日）回顧2023年工作，提到去年新收納入懲教院所人次有約1.7萬人，較前年約1.3萬人次增約三成；而去年涉及「黑暴」事件相關罪行，包括暴動及非法集結等，以及違反《港區國安法》而被收納入懲教院所人次達950人次，較前年829人次升幅約15%。

二級懲教助理在壁屋懲教所當值期間，涉以木棍捅傷18歲還押犯肛門，事主肛門撕裂及直腸受傷，造成永久傷害。其中涉事的二級懲教助理上月申請保釋被拒，與同案被告還押至4月再訊。被問到獲悉相關指控的感受，黃國興指作為部門首長，在他眼中所有人員都是他的資產，當發覺自己的資產出事，一定會感到不開心，又稱如何處理確保「這個壞的細胞」不會影響他人，屬「重中之重」。他已提出加強誠信、品格與個人操守的培訓，舉例指過去數個月，部門的首長級人員曾到個別院所，提醒前線必須守法守規，「部門操守委員會」亦制定一系列策略，加強誠信及道德教育。

對於前賢學思政召集人王逸戰稱，院所內有房間無閉路電視，有少年犯被懲教職員施襲及體罰；又稱少年犯中地位最高的被稱為「B仔」，在院所內「為所欲為」，部分事情在職員默許下發生。黃國興重申，不認為「B仔事件」的情况曾在院所出現，署方對所有在囚者一視同仁，不會有個別在囚者有特權，若有違法違紀行為亦會依法懲處。

至於涉民主派初選案、現還押荔枝角收押所的鄒家成，早前被懲教署以「裸露」為由，禁止他收取一本刊有名畫《維納斯的誕生》的書籍。他日前申請司法覆核，要求法庭推翻署方決定，並批准他收取上述書籍。黃國興強調，稱署方依法辦事，審查書本或刊物只有一個標準，即「內容不會對在囚者更生不利，或不會影響監獄的秩序」。

黃國興舉例指，若強姦犯在院所每晚閱讀有裸露女性的文章，並非「靜心反思自己」，而是「諗一啲唔應該諗嘅嘢」，將影響更生，署方提供安全穩妥環境，期望在囚者「靜心」改過自身，思考其他事件對其更生絕無幫助。他又指案件已進入司法程序，現階段不宜評論。

相關字詞﹕編輯推介 懲教

上 / 下一篇新聞