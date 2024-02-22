懲教研禁受監管令規管者離港　否認有少年犯成「B仔」擁特權 (13:50)

懲教處今（22日）回顧2023年工作，提到去年新收納入懲教院所人次有約1.7萬人，較前年約1.3萬人次增約三成；而去年涉及「黑暴」事件相關罪行，包括暴動及非法集結等，以及違反《港區國安法》而被收納入懲教院所人次達950人次，較前年829人次升幅約15%。

二級懲教助理在壁屋懲教所當值期間，涉以木棍捅傷18歲還押犯肛門，事主肛門撕裂及直腸受傷，造成永久傷害。其中涉事的二級懲教助理上月申請保釋被拒，與同案被告還押至4月再訊。被問到獲悉相關指控的感受，黃國興指作為部門首長，在他眼中所有人員都是他的資產，當發覺自己的資產出事，一定會感到不開心，又稱如何處理確保「這個壞的細胞」不會影響他人，屬「重中之重」。他已提出加強誠信、品格與個人操守的培訓，舉例指過去數個月，部門的首長級人員曾到個別院所，提醒前線必須守法守規，「部門操守委員會」亦制定一系列策略，加強誠信及道德教育。

對於前賢學思政召集人王逸戰稱，院所內有房間無閉路電視，有少年犯被懲教職員施襲及體罰；又稱少年犯中地位最高的被稱為「B仔」，在院所內「為所欲為」，部分事情在職員默許下發生。黃國興重申，不認為「B仔事件」的情况曾在院所出現，署方對所有在囚者一視同仁，不會有個別在囚者有特權，若有違法違紀行為亦會依法懲處。

至於涉民主派初選案、現還押荔枝角收押所的鄒家成，早前被懲教署以「裸露」為由，禁止他收取一本刊有名畫《維納斯的誕生》的書籍。他日前申請司法覆核，要求法庭推翻署方決定，並批准他收取上述書籍。黃國興強調，稱署方依法辦事，審查書本或刊物只有一個標準，即「內容不會對在囚者更生不利，或不會影響監獄的秩序」。

黃國興舉例指，若強姦犯在院所每晚閱讀有裸露女性的文章，並非「靜心反思自己」，而是「諗一啲唔應該諗嘅嘢」，將影響更生，署方提供安全穩妥環境，期望在囚者「靜心」改過自身，思考其他事件對其更生絕無幫助。他又指案件已進入司法程序，現階段不宜評論。