大埔廣福道的士剷安全島兩死車禍　的士司機囚8年及終身停牌 (20:07)

被告莫培華（現65歲）任職司機，案發時兼職駕駛的士。

案情稱，事發2021年8月22日早上，被告沿廣福道駕駛紅的西行，當交通燈亮紅燈，行人陸續魚貫而出過馬路。惟被告未有停車，加速右轉「爬頭」越過前方兩車，並逆線行駛。被告以時速約50公里再切回原本行車線，隨即撞向安全島及交通燈，將6名途人捲入車底，包括37歲孕婦和4歲男童。被告酒精呼氣和藥物測試結果均呈陰性。

事件導致一男一女死亡，59歲男子腦組織被擠出顱腔，當場死亡，63歲女士胸部和脊柱受傷，翌日不治。另4人傷勢嚴重，一名孕婦胸部和手部受傷、顱骨骨折和腦內血腫，2022年1月誕下嬰兒；受傷男童腦出血。

法官甫開庭就關注，被告5年前的道路交通紀錄，並留意到運輸署的書面回應沒直接交代，問及該名署長是否不欲回覆控方。控方表示，「用咗努力」要求才取得運輸署「白紙黑字」的答覆。法官聞言稱，若然如此，有機會傳召署方到庭作供。法官又指，現場設有交通黑點標誌，加上曾發生嚴重車禍，建議運輸署增設衝燈相機。

法官判刑指，有40多年駕駛經驗的被告過往交通紀錄並非差劣，子女也為他撰寫求情信，被告當時輾壓交通燈，可見衝力不小，唯一慶幸的是受傷孕婦成功產子。法官又指，被告如果以原本時速32公里駕駛，撞向前面車輛時的撞擊力也不會嚴重，但他切線加速，就算並非刻意，亦可預料會令他人傷亡，而他事後也沒解釋原因。

運輸署回覆查詢指出，案發後已實行交通改善措施，包括於安全島加設護柱及其路緣油上黑白間條，並在往返行車線中間的雙白線加設斜影線及膠柱，提醒駕駛者不可跨越雙白線；在交通燈安裝背板及加大燈號；增設交通標誌及道路標記，提醒前方有交通燈及須慢駛；及擴闊行人過路處。運輸署亦已在有關地點安裝衝燈相機。