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大埔廣福道的士剷安全島兩死車禍　的士司機囚8年 (11:46)

大埔廣福道2021年8月發生嚴重致命車禍，紅色的士「抽頭」越過雙白線，超越兩輛因紅燈停車等候的車，再切回原線時失控剷上安全島，撼向過路人群，導致2死8傷。的士司機早前承認兩項誤殺罪及4項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，今早（22日）在高院被判監禁8年，終身停牌。法官陳慶偉形容，本案是一宗令人惋惜、不安及震驚的交通意外，肇事司機切線加速並撞向行人，導致傷亡是在預料之中。

被告莫培華（現65歲）任職司機，案發時兼職駕駛的士。

案情稱，事發2021年8月22日早上，被告沿廣福道駕駛紅的西行，當交通燈亮紅燈，行人陸續魚貫而出過馬路。惟被告未有停車，加速右轉「爬頭」越過前方兩車，並逆線行駛。被告以時速約50公里再切回原本行車線，隨即撞向安全島及交通燈，將6名途人捲入車底，包括37歲孕婦和4歲男童。被告酒精呼氣和藥物測試結果均呈陰性。

事件導致一男一女死亡，59歲男子腦組織被擠出顱腔，當場死亡，63歲女士胸部和脊柱受傷，翌日不治。另4人傷勢嚴重，一名孕婦胸部和手部受傷、顱骨骨折和腦內血腫，2022年1月誕下嬰兒；受傷男童腦出血。

法官甫開庭就關注，被告5年前的道路交通紀錄，並留意到運輸署的書面回應沒直接交代，問及該名署長是否不欲回覆控方。控方表示，「用咗努力」要求才取得運輸署「白紙黑字」的答覆。法官聞言稱，若然如此，有機會傳召署方到庭作供。法官又指，現場設有交通黑點標誌，加上曾發生嚴重車禍，建議運輸署增設衝燈相機。

法官判刑指，有40多年駕駛經驗的被告過往交通紀錄並非差劣，子女也為他撰寫求情信，被告當時輾壓交通燈，可見衝力不小，唯一慶幸的是受傷孕婦成功產子。法官又指，被告如果以原本時速32公里駕駛，撞向前面車輛時的撞擊力也不會嚴重，但他切線加速，就算並非刻意，亦可預料會令他人傷亡，而他事後也沒解釋原因。

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