【持續更新】黎智英案｜《蘋果》列國安法「賣港罪人」　陳沛敏：商討後得出　同時符合黎想法 (12:08)

【11:20】庭上展示7月4日《蘋果》在「一周熱話」欄目刊出〈美國的二級金融制裁有多狠〉，控方提到版面還有其他兩篇關於制裁的文章。陳指版面由時任主筆楊清奇負責，各人在會議期間會就「熱話」提出意見，楊沒有特別解釋為何選此題目，但黎在個人專欄曾撰寫有關制裁的文章。

陳稱她無參與挑選社論和評論版作者，但以其觀察，獲選作家對制裁的取向一般為正面支持，她只曾推薦一位熟悉政策和議會的前《有線電視》記者給楊。

早休前，辯方資深大律師彭耀鴻澄清陳今早供稱一旦Singal開啟信息自焚功能，該信息只會在開設功能的用戶的手機上消失，指根據控方專家證人、港大計算機科學系副教授鄒錦沛早前的證供，信息在每個人的手機均會消失。法官杜麗冰表示她有用Signal，但從沒使用該功能。辯方另提醒控方提問時小心用字。

【10:52】控方續展示《蘋果》報道7月1日國安法示威的文章，包括在7月1日當天翻譯成英文的網上新聞。陳沛敏確認網上版的記者出外採訪示威，撰成報道，英文版會揀選部分報道翻譯成英文。

7月2日，《蘋果》實體報紙刊印〈警「攞正牌」濫暴屢傷無辜〉等文章，報道前一天的示威。黎智英同日在Twitter（現稱X）發布該頁報章的圖片，附以文字描述「一條『法例』需要利用警暴來彰顯其效力，讓我們嘗到在共產黨管治下過活的滋味」。陳沛敏庭上稱，不知道黎在Twitter發布《蘋果》報道。

黎智英在7月3日向陳沛敏發信息，表示「Simon Lee已通知不能再為我處理Twitter，請你幫忙盡量每天給我些料上Twitter」，又稱「沛敏，好X鍾意你今日篇野！」陳回覆「Thanks」。陳在庭上確認，「Simon Lee」是為黎管理Twitter的專欄作家李兆富，不清楚他為何或何時沒再替黎管理Twitter。

控方續呈遞《蘋果》文章，提到利世民（李兆富）因應國安法決定「封筆」，黎亦不好意思再找李管理其Twitter，形容「國安法震懾之下找個人處理Twitter都難，肥佬黎都幾大鑊」。陳稱不記得看過此文，亦不記得最後一次在壹傳媒大樓見過李兆富的時間。

【10:27】昨日證供提及時任社長張劍虹在6月成立「國安法應變委員會」的WhatsApp群組，群組在7月1日移至另一通訊軟件Signal。陳沛敏解釋，當時不少人對WhatsApp的私隱狀况有疑慮，轉用Telegram、Signal等其他軟件，加上Signal可設定信息在某段時間後自動銷毁，「大家做傳媒，唔知道條紅線點畫」，故移至Signal通訊，以便討論較敏感的議題。

控方展示該Signal群組的信息，顯示群組的自動銷毁信息功能設定為6小時。法官李運騰關注銷毁功能是統一設定，抑或每位成員可以各自設定，陳稱不肯定，因「太耐無掂過手機」，已經「超過兩年半無用呢個通訊軟件」，但指「印象中」Signal可讓用戶各自設定銷毁時間。

控方續指，2020年7月2日陳沛敏將焚毁功能設為6小時，8月4日改設為一天。陳稱國安法生效後她透過Signal與黎溝通，但應該沒有WhatsApp般頻密。她回應為何要使用Signal的焚毁功能時表示，「因為用得呢個app就係因為呢個功能，冇理由唔用呢個功能」，但不知黎使用是否因「特別原因」而用Signal。後來陳覺得「其實都冇乜需要用Signal」，因此她重新使用WhatsApp與黎溝通。

【10:02】開庭。

控方繼續由助理刑事檢控專員張卓勤負責提問。控方呈上《蘋果》在2020年7月1日國安法生效當天，在A12及13以跨頁刊印的報道〈撐惡法葬送自治 賣港罪人逐個數〉，報道列出港區人大代表、行會成員、政府官員、紀律部隊等「賣港罪人」，形容「政府官員獻媚」、「立法會應聲蟲」、「左派打手發功」促成《港區國安法》生效。

陳沛敏在庭上解釋，報道希望紀錄上述機構或人物，在國安法醞釀至通過、生效，有何角色或表態。控方關注報道是誰的主意，陳稱在報紙日常運作的會議上有人提出，不記得是誰的主意，「但係都係我同意嘅」。控方續問報道是否反映黎智英的取態，陳同意「都反映咗佢對呢件事嘅睇法」。 明報記者 譚希琳、湯璧瑜