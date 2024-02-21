發展局擬恒常化無人機勘察舊樓　每年巡查360幢樓宇 (20:53)

發展局向立法會提交文件顯示，政府計劃修訂揀選發出驗樓通知樓宇的評分標準，包括改為更著重樓宇外部構件，如接獲舉報涉及外部構件，將獲分配更多分數；另外「三無大廈」可能缺乏樓宇管理或保養，因此給予較高分數。修訂後的樓宇評分制度將於今年第2季實施，當局認為可以更精準識別每年600幢須發出驗樓通知的目標樓宇。

另外，發展局建議加強對參與「樓宇更新大行動2.0」的業主在採購方面的支援，並加強監督，以加快委任註冊檢驗人員及承建商，更及時地進行檢驗和修葺工程，預計業主或法團批出工程合約的時間，將由現時的平均43個月，縮短至最短19個月及最長29個月。

當局表示會以「一手軟，一手硬」的方式加強遵辦驗樓通知的工作，除繼續加強宣傳和教育工作，屋宇署亦會對沒有合理辯解的違規個案提出檢控。政府亦正檢討《建築物條例》下違反驗樓通知的罰則，包括提高罰則及簡化檢控程序，以加強阻嚇作用。