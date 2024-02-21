業界指近月50部紅VAN斷供被銀行拖走 因車主無力供款主動繳車 (20:55)

張漢華指，車主如透過銀行借貸購入小巴牌，以往在金管局自疫情推出的「預先批核還息不還本」計劃下，車主每月平均償還萬多元利息，但該計劃已完結，車主正常供款每月需償還3萬多元，不少車主未能負擔而斷供，當中包括潮聯。

據多間車行網頁的公共小巴牌價走勢，小巴牌價由2011年高峰期800萬元跌至最新70萬元。張指，據他了解近日「頂唔順」斷供的車主，多於300萬至400萬元價位入牌，而紅VAN生意疫後一直未能完全復蘇，加上去年底三隧劃一商用車收50元後經營壓力上升而需加價，日均客量下跌最少2至3成。

香港的士小巴商總會今午發聲明，指據商會了解及分析，銀行絕無Call Loan， 「只不過有些車主未能供款，才被拖走」，又指會員只要準時供會，的士及小巴不會被拖。該會理事長周國強指，知悉業內有車主斷供旗下10多架小巴而全數已被銀行拖走，但他指，即使愈來愈多小巴斷供，暫見不到影響紅VAN營運，因紅VAN生意本已很差，各線車隊小巴數量均不多，故小巴供應在業內是供過於求，如有路線原本使用的小巴被拖走，路線負責人可租用其他已供斷小巴，小巴車主亦求放租，故租金便宜。

金管局回應指，從活躍於小巴貸款的銀行中了解，相關銀行一直支持小巴業界，即使近期業界面對客量下跌及經營成本上升，銀行在客戶繼續還款情況下不會要求他們提早還款。局方又說，即使隨着疫情過去，「預先批核還息不還本」計劃在去年7月底展開有序退出程序，銀行一直有繼續向經營困難客戶提供信貸援助，現仍向150名小巴經營者提供信貸援助，當中140名選擇部分還本安排，餘10名則選擇還息不還本。

局方引述銀行稱，面對不明朗業務前景，部分小巴經營者有意縮減或結束業務，少數仍選擇斷供，因此銀行在保障自身權益下，按貸款合約收回作抵押品的小巴。局方呼籲銀行繼續以包容態度，在風險得到妥善管理原則下，盡力向有財務困難的客戶提供適切信貸援助。

運輸署回應稱，截至上月底，已領牌紅色小巴數目由2021年977部減至787部，減幅近兩成；專線小巴數目則由3251部增加74部至3325部。運輸署指，現時專線小巴約有360條主要路線，服務一直保持穩定，至於紅色小巴，署方指營辦商可按市場需求及在不違反交通法例下，自行調配車輛在不同路線及時段營運，因此紅巴實際營運安排會不時有所變動。