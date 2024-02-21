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男子被控藏毒供稱遭警威逼招認判上訴得直　官斥作供警狡辯 (18:49)

一名餅店經理約3年前和友人在貨車上聊天，被搜出手捲煙及大麻，受審後裁定藏毒罪成。經理不服定罪上訴，稱警員剝奪他致電律師的權利，又指警員利誘他作供時「做故仔」。高院今（21日）裁定經理上訴得直，兼獲上訴訟費。涉事警員曾供稱，被告被捕後可以隨意用電話聯絡他人，法官在判辭斥警員砌詞狡辯，因被告的雙手已被手銬反鎖在背，無可能使用電話。法官批評，警員剝奪被告見律師的權利，更以近乎荒謬的說法來解釋，非誠實證人。

上訴人沈萬裕被控於2021年2月在柴灣管有煙紙和大麻煙。根據判辭，沈錄口供時承認因感情問題，以大麻麻醉自己。原審暫委裁判官陳志輝裁定沈自願作招認，裁定沈藏毒罪成。

辯方原審時爭議口供自願性，沈萬裕供稱被鍾姓警員以販毒罪被捕後，他要求找律師不果。沈透露，另一黃姓警員提議他配合錄口供「認咗佢」，「如果我配合佢，我就會無事啦，佢就唔會告我trafficking（販毒），咁我就會罰款了事」，最終沈被正式起訴藏毒罪。

高院法官游德康表示，根據口供紙，沈供稱去柴灣找朋友「傾計」，原文被刪去的「吸食大麻」字眼；口供紙亦有刪去的「陳大文」簽名，後改為沈的全名。游官稱，上述修改字眼反映一個可能性，若沈招認約友人吸大麻，或構成販毒罪，故警員改為「傾計」，以確保用藏毒罪檢控不會令人起疑。游官強調，「陳大文」和「沈萬裕」寫法南轅北轍，無論如何疲累都不可能寫錯，唯一合理推論是沈刻意誤寫，以表達對紀錄內容的不滿。

至於沈有否被剝奪法定權利，鍾姓警員曾供稱，沈只有一次要求找律師，沈在警署受查過程亦一直以手機和家人聯絡。游官反駁指，如果涉販毒的被捕者可以隨意用電話，就可與毒販通風報信，說法有違常理。游官批評，鍾姓警員為掩飾他無視沈的要求，而捏造沈可以隨便用電話的說法，顯然非誠實可靠證人。

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