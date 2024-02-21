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23條立法︳教大校長李子建稱「一定支持」　不認為對學術交流有明顯影響 (18:40)

教大校長李子建今（21日）率管理層出席傳媒春茗，他稱《基本法》23條立法「是對特區的期望或要求」，教大上月成立「國家安全與法律教育研究中心」，將適時和適當地增加《基本法》23條內容，「令同學與時並進，掌握相關知識」。

被問《基本法》23條立法會否影響大學聘請海外學者，李子建稱「冇呢樣嘢，仲有好多海外同事嚟緊，已經簽約」，形容工作亦相當順利，又指個人對23條立法「一定支持」。

至於23條新增「境外干預罪」，問到校方需否成立委員會檢視與海外機構合作情况，李子建稱，大學有既定政策保障學術自由，但學術交流時，同時有適當和合理的規限，相信教員有專業判斷，「我們都不會想像到任何好明顯的影響」。

早前教資會公布8大教學人員離職數字，教大離職率最高，達13%（36人），按年亦升6.4百分點。李子建認為實際離職人數不算高，情况「一啲都唔嚴峻，not serious at all」，指教學人員主要不是因移民離任，「有好多不同人生選擇」，強調教大正不斷做招聘，過程亦相當順利。問到移民潮是否未止，李子建稱，移民是個人和家庭決定，「人口移進移出是有好多決定」，「（移民潮）會繼續發生或會停？坦白講，真的不知」。

教大：不會短期內用盡非本地生限額

另外，去年《施政報告》提出資助大學的非本地生「20%限額」，增至佔核准收生額40%。翻查資料，教大上學年非本地學士生佔比14.4%，是八大最少。副校長（學術）鄭美紅說，不會短期內「立即」用盡40%限額，又稱師訓課程較困難或不可以取錄外地生。

副校長（行政）及校董會秘書黃敏兒表示，與其他資助大學不同，教大的核准收生額，計及了不少兼讀生和一些副學位（Sub-degree）課程學生，指當局計算教大非本地生比率時，基數亦包括這些學生。

李子建認為，如政府可「拆牆鬆綁」，即計算教大非本地生比率時，扣除兼讀相關學生，有助更好反映教大非本地學士生情况。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 教大 李子建

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