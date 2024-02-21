劉澤星：港大醫學院「醫研自主」　23條不影響醫學院運作及「交朋友」 (18:17)

劉澤星說，23條可保障國家安全及香港繁榮發展，亦相信政府會清楚解説。港大醫學院副院長（夥伴拓展及協作）孔繁毅則指，暫未聽到有海外合作夥伴對23條立法有查詢或表示擔憂。

人才招聘方面，劉澤星指，港大醫學院過去12個月期間成功招聘35個教授，另有15人正在傾談，形容過去一年招聘結果「都幾成功」。劉澤星早前表示，如有需要，港大醫科生名額可增至400個或以上，他相信學院有能力應付，但強調並非「一步跳到400個」，而是逐步增加。

港大醫學院今亦披露多個基建計劃。醫學院院長資深顧問兼發展及基建總監陳應城指，為配合醫學生數量增加，計劃興建臨牀培訓設施中心（一期）料在2025年時提供448個宿位，至2027年第二期提供再多252個宿位。另擬申請政府撥款，2028年在沙宣道3號以東擴展地段建造一座新教學大樓，提供相關教學實驗室、臨牀技能實習室等。另外，2029/30年計劃重建白文信樓，整合醫學研究實驗室，及提供人工智能、機械人技術等以醫療應用科技為主的教學設施。

陳應城表示，就臨床培訓設施中心項目，將在今年年底再向立法會請款，金額約10億元；明年第一至第二季再向立會請款建沙宣道三號以東擴展地段的新教學大樓，約需20億元。

長者醫療券今年第三季起擴大內地使用範圍，劉澤星說，港大深圳醫院年均約有2萬多港人人次求診，認為長者醫療券擴大內地使用範圍將令港人感到到大灣區求醫有醫療保障，相信到港大深圳醫院的人流將增加。港大醫學院副院長（臨牀事務）黃穎兒表示，過往於港大深圳醫院使用醫療券當中，92%使用者滿意計劃。