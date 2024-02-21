明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

兩警涉越權索閉路電視片段　行為失當罪成還押候判 (16:56)

油尖警區反黑組的警署警長及警員涉嫌越權，訛稱駐秀茂坪區以索取三合會傷人案的閉路電視錄像。兩人否認「在公職中行為失當」罪受審後，署理主任裁判官劉綺雲今（21日）於觀塘裁判法院裁定他們罪成，斥他們削弱公眾對警方信任，影響警隊聲譽，程度嚴重。兩被告須還押監房看管，以候索取背景報告，押後至3月6日求情判刑。

被告依次為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。於2021年11月17日在九龍灣臨利街發生的傷人案，由東九龍重案組調查。翌日，兩被告進入啟祥道開達大廈保安室索取相關錄像。兩人在審訊選擇不作供，亦不傳召證人。

控方傳召的保安早前供稱次被告要求翻看錄像，劉官指出，有片段拍攝到兩被告在保安室內一同行事，他們互相知悉對方所作行為。而且次被告當時「揚一揚」、迅速出示委任證，保安沒足夠時間查看，被告是蓄意隱瞞真正身分。

辯方曾稱，被告工作需要「收風」防範復仇活動，查看閉路電視錄像屬常見做法，被告亦毋須表明身分。劉官指出收集情報有不同方法，包括詢問其他隊伍，被告意識到涉案行為不屬日常調查，沒透露身分也非為保密上級指示。

劉官續指，他們取得錄像後有充裕時間分析，惟沒向上級匯報；特別是以首被告職級，他必然知道需要及時報告，讓警方部署行動跟進。劉官批評，兩人明知無獲上級指示和授權下，出於個人原因和目的，以不當欺騙的手法查案，以虛假身分並超越職權索取錄像，有違基本職責及構成故意失當行為。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞