兩警涉越權索閉路電視片段　行為失當罪成還押候判 (16:56)

被告依次為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。於2021年11月17日在九龍灣臨利街發生的傷人案，由東九龍重案組調查。翌日，兩被告進入啟祥道開達大廈保安室索取相關錄像。兩人在審訊選擇不作供，亦不傳召證人。

控方傳召的保安早前供稱次被告要求翻看錄像，劉官指出，有片段拍攝到兩被告在保安室內一同行事，他們互相知悉對方所作行為。而且次被告當時「揚一揚」、迅速出示委任證，保安沒足夠時間查看，被告是蓄意隱瞞真正身分。

辯方曾稱，被告工作需要「收風」防範復仇活動，查看閉路電視錄像屬常見做法，被告亦毋須表明身分。劉官指出收集情報有不同方法，包括詢問其他隊伍，被告意識到涉案行為不屬日常調查，沒透露身分也非為保密上級指示。

劉官續指，他們取得錄像後有充裕時間分析，惟沒向上級匯報；特別是以首被告職級，他必然知道需要及時報告，讓警方部署行動跟進。劉官批評，兩人明知無獲上級指示和授權下，出於個人原因和目的，以不當欺騙的手法查案，以虛假身分並超越職權索取錄像，有違基本職責及構成故意失當行為。