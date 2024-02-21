23條立法｜曾憂自行判斷「國家秘密」有壓力　田北辰稱官員解說後釋疑慮 (16:47)

他稱會上有向有關官員詢問非法披露國家秘密的相關部分，亦接受政府的解釋，認為立法後不會影響他繼續履行職責，他引述相關部份涉及明知國家秘密而泄漏，能令他覺得安心，因需證實明知而泄漏資訊的門檻較高，有關資料如列明是機密泄漏才會「中招」。

惟披露「國家秘密」的另一部份，即無合理因由認為有關文件為國家秘密的相關部分，他認為如文件無提及是否機密，「或者講電話嘅時候無提及，個官覺得係國家機密就出事」，又指現時「國家秘密」涉及7大範疇，亦非只是傳統「國家秘密」定義，擔心如無意泄漏相關資料會如何處理。他引述今日有關官員解釋，指該部份需「有理由相信有關資料為國家機密外，並且意圖危害國家安全」才會入罪，認為定罪門檻較高，舉例指2018年紅磡站剪鋼筋事件，亦難以證實屬意圖危害國安。他認為經過今日澄清，可以接受政府的說法，不會太影響他服務社會及繼續履行職責。

至於針對該部份是否需要加入公眾利益的豁免理由，他指政府亦曾稱會考慮，不過門檻會較高，在現時需證實意圖危害國安的「附帶條件」下，認為公眾利益作豁免理由的門檻較高亦可接受。