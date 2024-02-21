九巴指整體客量回復疫前九成　惟晚上10時半後客量跌3成　不排除今年申加價 (17:07)

九巴今日在傳媒春茗表示，三隧實施分時段收費的同時商用車劃一收50元，西隧巴士線隧道費減少，紅隧巴士線隧道費則增加，雖然九巴紅隧過海巴班次較密，但九巴整體隧道費支出仍有減少。現時各巴士營辦商獲豁免隧道費，節省的隧道費需儲存於「專營巴士豁免隧道費基金」，結餘會用作紓緩票價加幅。被問到是否意味若九巴申請加價獲批，可從基金結餘扣減的加幅會減少，九巴則強調現時基金「仍有錢剩」，又指提出加幅時基金結餘並非考慮因素。

政府正推動商用車電動化，九巴表示，車隊目前82部電動巴士於36條路線服務的表現良好，早前引入的全港首款非國產、由英國巴士廠商亞歷山大丹尼士（ADL）製造的10部雙層電巴，正等候通過運輸署型號審批，載客量達120多人，較比亞迪多近10人，之後會接受測試和安排車長培訓，期望上半年投入服務，重申目標2027年前將車隊電巴數量增至500架，佔整個車隊約八分一。

九巴早前亦有向政府申請開放巴士車廠予其他商用電動車充電，九巴形容計劃已進入「最後直路」，正與當局商討細節，有望今年內成事。

另外，九巴去年11月起提供的關口巴士線B1和B9的轉乘優惠原定至本月底結束，現將延續至8月底。乘客由市區乘搭28條指定路線，在元朗轉乘B1線來往落馬洲，或乘搭25條指定市區線於元朗轉乘B9線來往香園圍口岸，較低車資的車程將會免費。