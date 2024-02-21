明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

女傭患癌即被僱主解僱　回鄉後離世　遺產執行人控僱主歧視索償約58萬 (14:50)

一名菲律賓籍女傭在港工作時罹患子宮頸癌，僱主涉沒向她提供足夠食物，更於半夜將她解僱及趕出家門，她向平機會投訴不果遂返家鄉，其後病逝。菲傭的友人暨遺產執行人早前入稟區院，控告菲傭僱主構成殘疾歧視，要求道歉和賠償58萬多元。案件今（21日）在區院開審。菲傭友人供稱，事主覺得僱主認為她染上具傳染性疾病，因此不准她使用廚房。

事主Guting, Joan Sarmiento返回菲律賓後，於2018年病逝，終年41歲。申索人Temporosa, Ma. Carla Arangote是她的遺產執行人；答辯人為蔡娋怡（譯音），洋名Rita。

申索方指，事主自2015年受聘於答辯人，照顧她和丈夫及兩名子女。於2017年，事主患上子宮頸癌及急性腎衰竭，並且入院和放病假。其間僱主一家拒絕提供足夠食物。約一個月後，僱主要求事主簽文件中止合約，否則不發放金錢，又叫她即時離開和把其物品棄於屋外。而僱主態度轉變及無理解僱，違反《殘疾歧視條例》。申索人就醫療開支和薪金損失等，索償587,158.72元。

申索人供稱，事主出院仍需服藥，她遭解僱後抱怨僱主沒給予食物，才向教會朋友求助；僱主亦責罵及棄置她用過的食具，不准她使用廚房和存放食物，於是她自行購買電飯煲在房內煮飯。答辯方播放片段顯示事主在廚房洗米，申索人指不肯定片段時間。答辯方又指，事主覺得僱主因她染病具傳染性，而不讓她用廚房，只屬主觀想法，申索人表示同意。

答辯方續稱，申索人的指控純粹基於事主說法，根本沒目睹僱主如何對待事主、無從核實，而且缺乏任何信息佐證。申索人確認並指事主僅作口頭投訴，但她不相信事主說謊。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞