女傭患癌即被僱主解僱　回鄉後離世　遺產執行人控僱主歧視索償約58萬 (14:50)

事主Guting, Joan Sarmiento返回菲律賓後，於2018年病逝，終年41歲。申索人Temporosa, Ma. Carla Arangote是她的遺產執行人；答辯人為蔡娋怡（譯音），洋名Rita。

申索方指，事主自2015年受聘於答辯人，照顧她和丈夫及兩名子女。於2017年，事主患上子宮頸癌及急性腎衰竭，並且入院和放病假。其間僱主一家拒絕提供足夠食物。約一個月後，僱主要求事主簽文件中止合約，否則不發放金錢，又叫她即時離開和把其物品棄於屋外。而僱主態度轉變及無理解僱，違反《殘疾歧視條例》。申索人就醫療開支和薪金損失等，索償587,158.72元。

申索人供稱，事主出院仍需服藥，她遭解僱後抱怨僱主沒給予食物，才向教會朋友求助；僱主亦責罵及棄置她用過的食具，不准她使用廚房和存放食物，於是她自行購買電飯煲在房內煮飯。答辯方播放片段顯示事主在廚房洗米，申索人指不肯定片段時間。答辯方又指，事主覺得僱主因她染病具傳染性，而不讓她用廚房，只屬主觀想法，申索人表示同意。

答辯方續稱，申索人的指控純粹基於事主說法，根本沒目睹僱主如何對待事主、無從核實，而且缺乏任何信息佐證。申索人確認並指事主僅作口頭投訴，但她不相信事主說謊。